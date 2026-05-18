Гилџус-Александар ја одбрани титулата за најкорисен играч – МВП

Шаи Гилџус-Александар е MVP на регуларната сезона, објави НБА. Со тоа, ја одбрани титулата за најкорисен играч на најсилната лига и повторно ја освои најпрестижната индивидуална награда за кошарка.

Во конкуренција беа Гилџус-Александар, бранителот на титулата MVP, како и шампионот на НБА со Оклахома Сити Тандер. Втор беше Никола Јокиќ од Денвер Нагетс, а трет Виктор Вембањама од Сан Антонио Спарс.

Канаѓанецот ја заврши регуларната сезона со просек од 31,1 поен по натпревар, што го прави втор најдобар стрелец во лигата. Тој има 4,3 скока и 6,6 асистенции по натпревар, додека неговата просечна стапка на успешност на шутирање е 55 проценти.

Јокиќ, освојувач на титулата за најкорисен играч (MVP) во 2021, 2022 и 2024 година, ја заврши регуларната сезона со просек од трипл-дабл од 27,7 поени, 12,9 скока и 10,7 асистенции по натпревар. Тој е најдобар во лигата по скока и асистенција.

Успешно шутираше со 56,9 проценти. Сето тоа не му беше доволно за четвртата титула за најкорисен играч (MVP). Вембањама, почетникот на годината во 2024 година, имаше 25 поени, 11,5 скока и 3,1 асистенција по натпревар со 51,2 проценти шут.

За Лука Дончиќ беше шокантно кога дозна дека не е ниту меѓу кандидатите за најкорисен играч (MVP), иако играше брилијантно во првата целосна регуларна сезона за Лејкерси. Тој е најдобриот стрелец во лигата со 33,5 поени по натпревар.

Тој има и 7,7 скока, додека со 8,3 асистенции е трет најдобар додавач во лигата. Покрај тоа, тој е близу врвот и по украдени топки, 1,6 по натпревар. Сепак, сето ова не е доволно за да влезе меѓу тројцата кандидати за MVP.