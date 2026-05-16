Левандовски ја напушта Барселона

Роберт Левандовски (37) објави дека ја напушта Барселона. Полскиот напаѓач потврди во видео на социјалните мрежи дека повеќе нема да игра за каталонскиот клуб од следната сезона. По четири години во дресот на Барса, тој ќе може да се збогува со навивачите утре на стадионот „Спотиф Камп Ноу“, во натпревар кој сигурно ќе биде исполнет со емоции.

Договорот на Левандовски истекува на крајот од јуни. Тој пристигна во Барселона во летото 2022 година од Баерн Минхен и веднаш стана еден од клучните напаѓачи. Иако играше малку помала улога оваа сезона, сепак покажа дека неговиот инстинкт за голгетер не исчезнал.

„Заминувам со чувство дека ја исполнив мојата мисија“

„По четири години полни со предизвици, труд и незаборавни моменти, време е да продолжам понатаму. Заминувам со чувство дека ја исполнив мојата мисија.“ „Беа четири интензивни сезони во кои освоивме три титули во лигата и ја вративме Барса на нејзиното заслужено место“, напиша полскиот напаѓач во емотивно видео за збогување, додавајќи:

„Никогаш нема да ја заборавам љубовта и поддршката што ги добив од навивачите од првиот ден. Каталонија секогаш ќе има посебно место во моето срце. Ви благодарам на сите што бевте дел од ова прекрасно патување.“

Што следно?

Левандовски остави длабок белег во фудбалот, играјќи за Борусија Дортмунд, Баерн и Барселона. Во својата кариера, тој постигна повеќе од 700 гола и освои сè што може да се освои на клупско ниво. ФИФА го прогласи за најдобар фудбалер во светот во 2020 и 2021 година. Само за Барса, тој одигра 191 натпревар, постигнувајќи 119 и асистирајќи за 24 гола.

Иако неколку клубови се поврзуваа со полскиот интернационалец во последните недели, вклучувајќи ги Јувентус, Милан и американскиот Чикаго Фаер, Ал-Хилал се појави како главен фаворит. Извори блиски до клубот велат дека саудиските шампиони се блиску до обезбедување на неговиот потпис и дека Левандовски е „блиску до прифаќање“ на предлогот со кој би го завршил престојот во Ла Лига.

Износот на понудата е висок дури и според стандардите на неодамнешните трошоци во Саудиската професионална лига. На Левандовски му се нуди плата од 90 милиони евра по сезона за трансферот. Тоа би бил убедливо најпрофитабилниот договор во неговата славна кариера.