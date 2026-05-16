Мурињо се нудеше на Реал. Тие го одбија, а потоа следеше хаос

Мадрид – Реал е потресен од криза на резултати, трофејна брзање и анархија во соблекувалната. Многу играчи не разговараат со тренерот Алваро Арбело, Феде Валверде и Аурелиен Чуамени се бореа жестоко на тренинзите два дена по ред, по што Уругваецот беше хоспитализиран поради „трауматска повреда на мозокот“, а исто така беше утврдено дека Антонио Ридигер (33) го удира и го понижува Алваро Карерас, кој е десет години помлад.

Марка пишува дека соблекувалната е поделена помеѓу Мбапе и Винисиус, двете најголеми ѕвезди кои не можат да се поднесат еден со друг. Засега, последниот голем инцидент се јавните жестоки критики на Мбапе кон Арбелоа и одговорот на тренерот кон голгетерот. Реал одлучи да го реши распадот на системот во тимот со враќање на Жозе Мурињо (63), кој беше тренер од 2010 до 2013 година, а сега ја води Бенфика.

Инсајдер: Реал првично го одби Мурињо

Хозе Феликс Дијаз, уредник на „Аса“, најчитаниот шпански спортски медиум, ги открива деталите од операцијата за враќање на тренерскиот великан во Реал: „Познатиот агент Хорхе Мендес го понуди на Мурињо на крајот на март. По првичните разговори, Реал го одби. Сепак, на почетокот на овој месец, започна хаос во соблекувалната на Реал, а атмосферата во клубот се влоши. Тогаш Флорентино Перез одлучи да го врати Мурињо.“

Мурињо го освои Купот на кралот во 2011 година и Ла Лига во 2012 година за време на неговите три години во Реал. Тој го освои првенството поставувајќи рекорди за бројот на победи (32), победи на гости (16), најмногу поени во најсилните европски лиги (100), број на голови (121) и гол разлика (+89). Тој си замина откако не успеа да освои ниту еден трофеј во својата трета сезона и затоа што не ја освои Лигата на шампионите три години.