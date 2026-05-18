Сопственикот на Кливленд платил 20 автобуси за превоз на навивачите на седмиот натпревар против Детроит

Сопственикот на Кливленд кавалирс, Ден Гилберт, го организирал превозот на навивачите на тимот на седмиот натпревар од четвртфиналната плејоф серија на НБА против Детроит, објави „ESPN“.

Пред натпреварот, на социјалните мрежи кружеа фотографии од повеќе од 20 автобуси со навивачи на Кавс, кои беа транспортирани до Детроит со бесплатни маички, храна и билети. Растојанието помеѓу двата града е приближно 170 км.

– Неверојатно е дарежливо од негова страна, но исто така знам дека навистина сака да победиме. И затоа бара повеќе поддршка. Мислам дека тоа е важно. Мислам дека е важно кога ќе видите познати лица. Луѓе кои скандираат за вас. Мислам дека е добро и за НБА. Кливленд и Детроит се толку блиски градови. Два тима кои се бореле еден против друг. „Мислам дека е фантастично“, изјави тренерот на Кливленд, Кени Аткинсон, пред натпреварот.

Натпреварот заврши 125-:4 во корист на гостите. Кливленд ја доби серијата со 4:3. Тие ќе се соочат со Њујорк во полуфиналето.