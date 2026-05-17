Јаник Синер е незапирлив: Во Рим испиша нова историја

Јаник Синер го продолжи своето владеење на терор над машкиот тенис на земјените терени во Европа, откако без напор се опорави од бавниот почеток за да го победи Каспер Руд, 23. носител, со 6-4, 6-4 и да стане првиот Италијанец по 50 години што го освоил Отвореното првенство на Италија.

Тешко е да се прецени историската природа на овој триумф. Синер е само вториот човек во историјата што ги освоил сите девет титули на АТП Мастерс 1000. Овој подвиг, еден од најимпресивните во спортот, првпат го постигна Новак Ѓоковиќ во 2018 година на 31-годишна возраст. Синер го заврши својот сет на само 24 години, сè уште навидум има уште многу да постигне во спортот.

Тој, исто така, го продолжи својот рекорд за последователни победи на Мастерс 1000 со тоа што стана првиот човек што освоил вкупно шест последователни титули и ги освоил првите пет во една сезона. Концептот играч да ги освои сите титули на Мастерс 1000 одеднаш претходно изгледаше толку недостижен што ретко се разгледуваше, но Синер сега е три турнири подалеку од тоа.

Тој е исто така единствената личност освен Рафаел Надал во 2010 година што ги освои сите три титули на Мастерс 1000 на земјена подлога за една година. Од поперсонална гледна точка, Синер е првиот Италијанец кој триумфира на Отвореното првенство на Италија по Адријано Паната во 1976 година.

Во отсуството на Карлос Алкараз, освојувач во Рим и на Ролан Гарос минатата година, поради повреда, ниту еден играч не докажа дека може постојано да се натпреварува со број 1, кој продолжува да игра на неверојатно ниво секој пат кога ќе стапне на теренот. Иако ја бара својата прва титула, Синер ќе оди во Париз како голем фаворит за победа како на времето Надал.

И покрај тоа што е еден од најдобрите играчи на земјена подлога во својата генерација, двократниот финалист на Отвореното првенство на Франција, Руд, влезе во натпреварот како можеби најголем аутсајдер колку што може да биде играч од негов калибар. Синер доминираше на нивните претходни средби, победувајќи ги сите четири натпревари во два сета и целосно демолирајќи го Руд со 6-0, 6-1 тука минатата година.