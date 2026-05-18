Барселона му го продолжи договорот на Флик

Тренерот на Барселона, Ханс-Дитер Флик, доби продолжување на договор до 2028 година, објави прес-службата на каталонскиот клуб.

Договорот, исто така, вклучува опција за дополнителна една сезона.

Шеесет и едногодишниот Германец ја презеде Барселона во мај 2024 година. Под негово водство, тимот освои две титули во шпанското првенство и шпанскиот Суперкуп, како и еден шпански куп.

Од август 2021 до септември 2023 година, Флик беше селектор на германската репрезентација.

Тој исто така ги тренираше Баерн Минхен, Баментал и Хофенхајм.