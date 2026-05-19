Анчелоти го објави списокот на Бразил за Светското првенство во 2026 година. Еве кои играчи се на листата

Селекторот на бразилската фудбалска репрезентација, Карло Анчелоти, денес го објави списокот од 26 играчи што ќе ги предводи на Светското првенство во 2026 година. Најголемата вест е враќањето на Нејмар, кој ќе го има својот четврти настап на Светското првенство и неговиот прв повик под водство на италијанскиот селектор.

Список:

Голмани: Алисон (Ливерпул), Едерсон (Фенербахче) и Вевертон (Гремио)

Одбрани: Алекс Сандро (Фламенго), Бремер (Јувентус), Данило (Фламенго), Даглас Сантос (Зенит), Габриел Магалхаес (Арсенал), Ибањез (Ал-Ахли), Лео Переира (Фламенго), Маркињос (ПСЖ) и Весли (Рома)

Играчи од средниот ред: Бруно Гимараеш (Њукасл), Касемиро (Манчестер Јунајтед), Данило Сантос (Ботафого), Фабињо (Ал-Итихад) и Лукас Пакета (Фламенго).

Напаѓачи: Ендрик (Лион), Габриел Мартинели (Арсенал), Игор Тиаго (Брентфорд), Луиз Енрике (Зенит), Матеус Куња (Манчестер Јунајтед), Нејмар (Сантос), Рафиња (Барселона), Рајан (Борнмут) и Винисиус Џуниор (Реал Мадрид).

Списокот беше официјално објавен на посебен настан во Музејот на утрешнината во центарот на Рио де Жанеиро, на кој присуствуваа бројни личности од светот на фудбалот, вклучувајќи поранешни играчи и службени лица. Настанот го следеа повеќе од 600 новинари од 13 земји. Анчелоти по повод ова рече дека списокот е составен „професионално, со страст и врз основа на знаење“.

Поканетите играчи ќе почнат да се собираат во среда, 27 мај, во тренинг кампот Грања Комари во Тересополис. На последните подготовки ќе им се придружат играчите кои ќе играат во финалето на Лигата на шампионите помеѓу ПСЖ и Арсенал во Будимпешта на 30 мај.

Еден ден подоцна, на 31 мај, Бразил ќе одигра пријателски натпревар против Панама на „Маракана“, што воедно ќе биде и збогум на домашната публика во пресрет на Мундијалот. Веќе следниот ден, репрезентацијата патува за Соединетите Американски Држави, каде што ќе го одигра својот последен пријателски натпревар против Египет во Кливленд на 6 јуни.

Распоред на групната фаза на Светското првенство

14 јуни: Бразил – Мароко (00:00)

20 јуни: Бразил – Хаити (02:30)

25 јуни: Бразил – Шкотска (00:00)