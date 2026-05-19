Гвардиола купува луксузна вила во Барселона од 14 милиони евра по заминувањето од Сити

Барселона – Пеп Гвардиола наводно размислува да купи луксузен имот во Барселона откако го напушти Манчестер Сити ова лето. Според „Сан“, каталонскиот стручњак си поставил за цел луксузен имот вреден 14 милиони евра, а интересно е што тој се наоѓа во непосредна близина на домот што го делел со сопругата, пишува „Дејли меил“. Веста за заминувањето на Гвардиола од Сити се очекува наскоро официјално да биде потврдена.

Гвардиола со тоа ќе го заврши десетгодишниот престој на „Етихад“, за време на кој освои 20 трофеи и го етаблираше Сити како еден од водечките клубови во светот. Со оглед на неговата репутација како најдобар фудбалски тренер, Гвардиола несомнено ќе биде поврзан со голем број големи клубови откако ќе го напушти Манчестер.

Луксузна вила во близина на семејната куќа

Новата луксузна куќа што наводно сака да ја купи се одликува со базен, поглед на море, теретана и џакузи, и се наоѓа во ексклузивниот кварт Педралбес во градот. Интересно е што се наоѓа на само стотина метри од семејната куќа што ја делел со сопругата Кристина Сера.

Минатата година беше објавено дека двојката поднела барање за развод во 2024 година по 30 години заедно. Сера наводно била вознемирена од одлуката на нејзиниот сопруг да потпише нов договор со Сити до 2027 година, што ја натерало да се пресели од семејната куќа, вредна околу 9 милиони евра, на друг имот во областа Еишампле, според шпанскиот весник Антена 3. Гвардиола и Сера, моден претприемач, имаат три возрасни деца. Додека 55-годишниот тренер живеел во Манчестер, Сера се вратил во Шпанија пред три години.

Шпекулации за помирување

Сепак, извештаите од минатата година сугерираа дека двојката се обидува да се помири, а Гвардиола се поврзува со потег да ја преземе репрезентацијата, што би му овозможило да поминува повеќе време во Барселона.

„Пеп Гвардиола и Кристина Сера сè уште ги носат своите венчални прстени“, изјавила Марија Лапиедра, извор од инсајдер, за EN Blau во април 2025 година. „Тие се обидуваат да се смират. Тој дошол во нејзината куќа три дена за Велигден и таму спиел.

Тој вели дека би можел да биде во Манчестер и да лета до Барселона еднаш неделно со приватен авион за да ја види, а потоа да се врати. Таа сакала развод бидејќи тој тајно го продолжил договорот без да разговара со неа, но Пеп сака да остане со неа.“