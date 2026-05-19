Инзаги ќе го напушти Ал-Хилал

Ријад – Тренерот на Ал-Хилал, Симоне Инзаги, ќе го напушти тимот по последниот натпревар од сезоната 2025/26 на Премиер лигата на Саудиска Арабија, објави „TuttoMercatoWeb“.

Заминувањето на 50-годишниот Италијанец делумно се должи на промената на сопственоста на клубот и критиките за неколку скапи летни засилувања кои не ги исполнија очекувањата.

Инзаги е во Ал-Хилал од јуни 2025 година. Во 51 натпревар под негово водство, тимот има 37 победи, 12 нерешени и два порази.

Ал-Хилал моментално е втор на табелата на Премиер лигата на Саудиска Арабија. Ал-Наср е лидер со 83 бода по 33 натпревари. Тимовите имаат уште еден натпревар за играње.