Археолог во Британија случајно најде најголем отисок од диносаурус

На британскиот „Брег на диносаурусите“ е пронајден рекордно голем отпечаток од овој одамна изумрен вид. Стапалката, долга речиси еден метар, е најголема од ваков тип откриена во Јоркшир.

– Најинтригантната одлика на ова откритие е долгата трага зад стапалото – она што го нарекуваме метаподиум. Тоа значи дека нашиот голем месојад веројатно се одморал клекнат тука во калта пред да стане, замине и остави вечен отпечаток зад себе. Забавно е да се замисли како овој диносаурус шета по калливата крајбрежна рамнина во едно мрзливо неделно попладне во периодот Јура, палеонтологот Дин Ломакс од Универзитетот на Манчестер.

She saw the giant dinosaur (print) by the seashore! Great to see BA #Archaeology & MA #Heritage @UWTSDLampeter #UWTSDgrad Marie Woods on @BBCNews talking about her big beach discovery! @MarieEWoods #postgraduate #StudyOnWithUWTSD @UWTSD pic.twitter.com/a015VitGmC

— Study with UWTSD (@StudyUWTSD) April 15, 2021