Анкета на CNN: Обама е далеку попопуларен претседател од Трамп и од Бајден

Чикаго– Додека го отвора својот претседателски центар, Барак Обама е убедливо најпопуларниот жив американски претседател. Според новата анкета на CNN спроведена од SSRS, 57 проценти од Американците имаат позитивно мислење за Обама, што е значително повисоко од рејтингот на неговите наследници. За споредба, само 34 проценти од јавноста има позитивно мислење за претседателот Доналд Трамп, додека поддршката за поранешниот претседател Џо Бајден е само 30 проценти, објавува CNN.

Репутацијата на Обама меѓу политички независните гласачи е повеќе од двојно поголема од онаа на Бајден или Трамп. За разлика од двајцата, Обама ужива речиси едногласна поддршка и во рамките на сопствената партија.

Иако само околу една петтина од републиканците имаат позитивно мислење за Обама, тоа е сепак значително поголем процент од уделот на Американците кои се подготвени да ги преминат партиските линии за да ги поддржат своите наследници.

Како се справуваат другите поранешни претседатели

Остатокот од „претседателската група“ е некаде помеѓу Обама од едната страна и Бајден и Трамп од другата. Мислењата за Џорџ В. Буш се благо позитивни, при што 42 проценти од испитаниците имаат позитивно мислење за него, а 33 проценти имаат негативно мислење, додека мислењата за Бил Клинтон се грубо поделени.

Перцепциите за поранешните претседатели често се менуваат со текот на времето и во многу случаи се подобруваат. Буш, кој ја напушти Белата куќа со многу негативен рејтинг, забележа значително подобрување на својот имиџ во децениите потоа. Слично на тоа, Трамп, кој го заврши својот прв мандат со само 33 проценти одобрување, достигна 46 проценти кратко пред неговата втора инаугурација, само за да види како неговиот рејтинг на одобрување повторно паѓа кратко потоа.

Обама, кој имаше поделено мислење поголемиот дел од својот втор мандат, ја задржа широката популарност во годините по напуштањето на функцијата. Спротивно на тоа, Бајден, кој ја презеде функцијата со 59 проценти одобрување и си замина со 33 проценти, сега има понизок рејтинг на одобрување отколку во кој било момент од неговото претседателствување. Уделот на оние кои имаат неповолно мислење за него, исто така, се намали од својот врв, бидејќи растечкиот број испитаници немаат мислење.

Клинтон, исто така, доживеа помалку поволна јавна преоценка во текот на изминатата деценија.

Кој претседател најмногу го почитуваат Американците?

Анкетата, исто така, укажува на генерациска промена во историската меморија на Американците. Сè поголем дел од јавноста политички созреа во ерата на Трамп, со малку или без сеќавање на претседателите пред Обама. Повеќе од четири од 10 возрасни под 30 години велат дека немаат мислење за Буш или Клинтон.

Кога беа отворено прашани кој претседател во историјата на САД најмногу го почитуваат, Американците имаа тенденција да наведат релативно неодамнешни имиња: 30 проценти од испитаниците го именуваа Обама, 19 проценти го именуваа Трамп, 9 проценти го именуваа Абрахам Линколн, 9 проценти го именуваа Роналд Реган, 6 проценти го именуваа Џон Ф. Кенеди и 5 проценти го именуваа Џорџ Вашингтон.

Други живи претседатели беа споменувани поретко: 2 проценти ја избраа Клинтон, а по 1 процент ги именуваа Бајден и Џорџ В. Буш. Речиси 10 проценти од анкетираните рекоа дека не го почитуваат ниту еден претседател или немаат мислење.

Меѓу демократите, речиси две третини (64 проценти) најмногу го почитуваат Обама, додека 6 проценти го наведуваат Кенеди, а по 5 проценти ги наведуваат Линколн и Френклин Делано Рузвелт. Меѓу републиканците, Трамп ја држи титулата најпочитуван претседател со 53 проценти од гласовите, по него следуваат Реган со 18 проценти, Линколн со 8 проценти и Кенеди и Вашингтон со по 5 проценти.