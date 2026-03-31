Анализата на куршумот на Чарли Кирк нема врска со пушката најдена близу сцената

Анализата од американското Федерално биро за алкохол, тутун, огнено оружје и експлозиви (АТФ) не може убедливо да го поврзе фрагментот од куршум пронајден за време на обдукцијата на Чарли Кирк со пушката пронајдена во близина на местото на убиството на десничарскиот политички активист – а ФБИ спроведува дополнителни тестови, изјавија адвокатите на обвинетиот убиец на Кирк во неодамнешните судски поднесоци.

Во судските поднесоци, тимот на одбраната на Тајлер Робинсон, исто така, побара одложување на прелиминарното сослушување закажано за мај, велејќи дека им е потребно време да ја разгледаат анализата на куршумот, како и огромна количина друг материјал што би можел да придонесе за одбраната на осомничениот.

Извештајот за анализата на куршумот на АТФ е чуван во тајност, но адвокатите наведоа делови од други јавни поднесоци во кои се вели дека резултатите биле неубедливи.

Успехот на форензичката балистичка анализа во голема мера зависи од големината и состојбата на фрагментите од куршумот. Експертите бараат уникатни, микроскопски ознаки што се оставаат на куршумот додека минува низ цевката на пиштолот. Гребнатините се како отпечатоци од прсти, бидејќи ниедно огнено оружје не прави идентични ознаки.

Одбраната во своето барање изјави дека може да се обиде да ја искористи анализата за да го ослободи Робинсон од вината за време на прелиминарното сослушување, додека обвинителите имаат за цел да покажат дека имаат доволно докази против него за да продолжат со судењето.

Обвинителите имаат намера да бараат смртна казна за Робинсон, 22, кој е обвинет за тешко убиство за убиството на Кирк на 10 септември на кампусот на Универзитетот Јута Вали во Орем. Робинсон сè уште не се изјаснил за виновен.

Обвинителите рекоа дека ДНК што е во согласност со онаа на Робинсон е пронајдена на чкрапалото на пушката, испуканата чаура и два неиспукани куршуми. Адвокатите на одбраната забележуваат дека форензичките извештаи укажуваат дека на некои предмети е пронајдена ДНК од повеќе луѓе, за што велат дека е потребна посложена анализа.

Робинсон наводно му испратил СМС порака на својот романтичен партнер дека го нападнал Кирк затоа што „му било доста од неговата омраза“, рекоа обвинителите.