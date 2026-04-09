Американскиот Сенат следната недела ќе гласа за ограничување на воените овластувања на Трамп

Американските законодавци ќе се обидат следната недела повторно да гласаат за резолуција за прекин на војната со Иран и да го принудат претседателот Доналд Трамп да побара одобрение од Конгресот за какви било понатамошни напади, изјави вчера лидерот на демократите во Сенатот, Чак Шумер, кратко откако Трамп објави двонеделен прекин на огнот.

„Конгресот мора да го потврди својот авторитет, особено во ова опасно време“, рече Шумер на прес-конференција во неговата канцеларија во Њујорк.

Трамп се согласи на прекин на огнот во вторникот вечерта, помалку од два часа пред рокот што му го постави на Техеран повторно да ја отвори Ормуската Теснина или да се соочи со катастрофални напади врз цивилната инфраструктура.

Заканата на Трамп дека „цела цивилизација ќе умре вечерва“ предизвика глобална загриженост и осуда од демократите, од кои десетици побараа разрешување на Трамп.

Женевските конвенции од 1949 година за хуманитарно водење војна забрануваат напади врз локации кои се сметаат за критични за цивилите.

Шумер ги нарече изјавите на Трамп „несовесни“ и ја критикуваше војната за тоа што не успеа да ја ослаби владата на Иран или да ја ограничи неговата нуклеарна програма, додека цените на горивата низ целиот свет скокнаа. Иран тврди дека неговата нуклеарна програма е мирновремена.

Белата куќа тврди дека постапките на Трамп се легални и во рамките на неговите права како врховен командант да ги заштити САД со наредба на ограничени воени операции.

Во изминатите месеци, демократите во Сенатот и Претставничкиот дом се обидуваа, но постојано не успеваа, да донесат резолуции за воените овластувања што би го принудиле Трамп да добие одобрение од нив пред да започне воени операции.

Републиканците кои имаат тесно мнозинство во двата дома на Конгресот – речиси едногласно ги поддржаа неговите политики.

Иако Уставот на САД бара од Конгресот, а не од претседателот, да објави војна, тоа ограничување не се однесува на краткорочни операции или ситуации каде што земјата се соочува со непосредна закана.

Лидерот на демократите во Претставничкиот дом, претставникот Хаким Џефрис од Њујорк, рече дека ова тело треба да гласа и за резолуција за ограничување на војната против Иран.

„Ни треба траен крај на безобѕирната војна што Доналд Трамп самиот ја избра“, изјави Џефрис за Си-Ен-Ен.