Американскиот Сенат изгласа резолуција против продолжувањето на војната против Иран

24/06/2026 08:03

Вашингтон – Сенатот на САД вчера изгласа резолуција, со која се бара од претседателот Доналд Трамп да спречи продолжување на војната против Иран.

„За“ резолуцијата гласаа 50 сенатори, а 48 се изјаснија „против“. Резолуцијата минатиот месец беше изгласана во Претставничкиот дом.

Првпат двата дома на Конгресот усвојуваат резолуција со која се бара од претседателот повлекување на американските вооружени сили од воена операција, откако е донесен Законот за воени овластувања во 1973 година.

Резолуцијата е изгласана по десеттиот обид. Демократите во Сенатот речиси секоја недела предлагаа резолуции за воени овластувања, но не успеваат да го соберат потребното мнозинство за усвојување во тесно поделениот Дом, каде што Републиканската партија на Трамп го има мнозинството. 

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