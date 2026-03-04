Американскиот Сенат денеска гласа за војната со Иран

Лидерот на демократите во Сенатот, Чак Шумер, денеска повика на гласање за политиката на претседателот Доналд Трамп кон Иран, предупредувајќи дека секој сенатор ќе мора да заземе јасен став.

„Денеска, секој сенатор – секој поединечно – ќе мора да избере страна“, рече Шумер во говорот. „Дали стоите со американскиот народ, кој е исцрпен од бескрајните војни на Блискиот Исток, или стоите со Доналд Трамп и Пит Хегсет додека тие несмасно нè туркаат во уште една војна?“

Резолуцијата за воени овластувања што би барала одобрение од Конгресот пред какви било понатамошни американски напади врз Иран ќе биде ставена на гласање. Мерката, како и сличен закон што се очекува во Претставничкиот дом подоцна оваа недела, има мали шанси да помине во Конгресот контролиран од републиканците, а Трамп веројатно би ставил вето дури и ако помине.