Американски војник уапсен поради обид за пренесување информации за тенкот Абрамс на Русија

Американски војник е уапсен под сомнение дека се обидел да пренесува класифицирани информации за американските борбени тенкови на руската влада, соопшти Министерството за правда на САД.

Тејлор Адам Ли, 22, кој е стациониран во Форт Блис, Тексас, е обвинет за обид за пренесување информации за националната одбрана и извоз на контролирани технички податоци без овластување, се вели во судските документи.

-Денешното апсење е порака до секој што би размислил да изврши предавство против Соединетите Американски Држави, особено до припадниците на службата кои се заколнале дека ќе ја бранат нашата татковина. ФБИ и нашите партнери ќе сторат сè што е во нивна моќ за да ги заштитат Американците и да ги заштитат класифицираните информации, изјави Роман Ројавски, помошник-директор на одделот за контраразузнавање на ФБИ.

Ли сè уште не одговорил на обвиненијата. Обвинителите го обвинија војникот, кој има највисоко ниво на пристап до класифицирани информации, дека се обидел да ѝ обезбеди на руската влада информации за работењето и ранливостите на тенкот М1А2 Абрамс, главниот американски борбен тенк, во замена за руско државјанство.

Минатиот месец, Ли му дал СД картичка што содржела документи и информации за тенкот и други воени операции на САД на лице за кое верувал дека е руски разузнавачки офицер. Обвинителите велат дека документите содржеле технички податоци што Ли не бил овластен да ги даде, а некои од нив биле означени како „Контролирани некласифицирани информации“.

-Војниците кои ја прекршуваат својата заклетва и стануваат инсајдерски закани неизбежно ќе бидат фатени и изведени пред лицето на правдата, а ние ќе продолжиме да го заштитуваме персоналот на Армијата и да ја заштитуваме опремата, рече бригадниот генерал Шон Стинчеон, началник на Командата за контраразузнавање на Армијата.