Американска подморница со торпедо потопи иранска фрегата кај Шри Ланка

САД извршија торпедо-напад од подморница со кој потопија ирански воен брод покрај јужниот брег на Шри Ланка, според американскиот министер за одбрана.

Пит Хегсет потврди дека САД стојат зад смртоносниот напад врз иранска фрегата во кој загинаа повеќе од 80 луѓе, додека пловеше близу до брегот на Шри Ланка.

„Американска подморница потопи ирански воен брод кој мислеше дека е безбеден во меѓународни води“, рече Хегсет. Тој рече дека нападот го извршила подморница на американската морнарица доцна во вторникот навечер.

„Беше потопен од торпедо, тивка смрт – првото потонување на непријателски брод од торпедо по Втората светска војна“, рече Хегсет. „Како и во таа војна, кога сè уште бевме воен оддел, се бориме за победа“.

Според министерот за надворешни работи на Шри Ланка, Виџита Херат, крајбрежната стража на Шри Ланка добила повик за помош од ирански воен брод, „Ирис Дена“, во 5,08 часот наутро во среда. Членовите на екипажот го опишаа инцидентот како експлозија.

„До 6 часот наутро испративме еден воен брод, а до 7 часот наутро и вториот воен брод“, рече Херат. Тој рече дека Шри Ланка има обврска да одговори на нивниот повик за помош бидејќи земјата е потписничка на меѓународната конвенција за поморско пребарување и спасување.

Иранскиот брод бил надвор од територијалните води на Шри Ланка, но сè уште во нејзината економска зона, 44 наутички милји (81 км) од јужниот крајбрежен град Гале.

Аруна Џајасекара, заменик-министер за одбрана на Шри Ланка, потврди дека од местото на нападот се пронајдени 83 тела. Според официјалните лица, 32 од екипажот биле спасени живи и однесени во болница во Гале.

Смртоносниот напад се случува во време на војната на Блискиот Исток, откако САД и Израел започнаа заеднички напади врз Иран во текот на викендот. Нападот врз подморницата означува ескалација на непријателствата и е првиот американски напад врз иранската војска што се случил надвор од Блискиот Исток од почетокот на војната.

Воениот брод „Ирис Дена“ беше најновата фрегата во иранската поморска флота и беше опремен со ракети земја-воздух, противбродски ракети, топови, митралези и лансери за торпеда. Бродот веројатно минувал покрај Шри Ланка додека се враќал од меѓународниот преглед на флотата, кој минатата недела го организираше индиската морнарица.

Портпаролката на морнарицата на Шри Ланка, Будика Сампат, изјави дека спасувачките напори продолжуваат и дека главниот фокус на операцијата е да се „помогне на преживеаните“.

Официјалниот претставник рече дека Иранците тврдат оти одбранбените и контранападните капацитети на бродот биле оневозможени со електромагнетни средства пред нападот. Иранската влада сè уште официјално не го коментирала инцидентот.

Друг извор од одбраната на Шри Ланка рече дека се чини дека бродот бил погоден од две торпеда кои го погодиле средишниот дел од бродот.

Главната американска поморска база во Индискиот Океан е Диего Гарсија, сместена во архипелагот Чагос, на повеќе од 1.600 км од Шри Ланка.

Вклученоста на САД во таргетирањето на иранскиот брод сигнализира понатамошна ескалација на нивните воени напади врз Иран. Во силното бомбардирање веќе загинаа врховниот лидер на Иран, ајатолахот Али Хамнеи, и десетици други високи ирански функционери, а беа погодени и балистички ракетни и воздушни одбранбени системи на Иран.