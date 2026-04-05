Американците сами си бомбардирале два авиона за да не паднат во рацете на Иранците

Се појавија нови детали за спасувањето на американскиот навигатор F‑15E соборен над Иран.Офицерот бил во несвест со потрес на мозокот и првично не испратил сигнал за помош.Тој го направил првиот контакт во 12:00 часот во петокот, се искачил на највисоката точка за да избегне откривање, пешачел 10-12 километри и се скрил во пукнатина, од каде што испратил прецизни координати во петокот навечер.Израел се воздржал од напади во областа и дал разузнавачки информации.

Во текот на петокот и саботата, од Израел било побарано да помогне со воздушна супериорност и ги погодило релевантните цели. Американските сили зазеле фарма на 18 километри од неговото скривалиште, слетувајќи два авиона и мали хеликоптери. Хеликоптерите го извлекле од пукнатината и го вратиле на фармата.

За време на полетувањето, два C‑130 се заглавиле во песок; три помали авиони биле повикани да го евакуираат навигаторот и специјалните сили. Потоа борбени авиони ги бомбардирале двата заглавени авиони за да спречат заробување.

Иран објави снимки од изгорените остатоци од C-130 и MH-6 во американската напредна оперативна база. Јасно се видливи изгорените авиони. Уништените C-130 беа MC-130J Commando II – варијанта за специјални операции со класифицирани системи за електронско војување. Чинеа значително ПОВЕЌЕ од стандардниот C-130 од 75.000.000 долари.

April 5, 2026

AH-6 Little Birds од „Ноќниот ловец“ од 160-тата SOAR – најтајната хеликоптерска единица во американската војска – исто така е уништен на местото на слетување.

Американските сили направиле кратери околу напредната база за да ги забават иранските тимови за одговор. Ја разнесле сопствената инфраструктура за да купат време за бегство.

Претседателот на иранскиот парламент, Калибаф ијави дека „ако САД освојат уште три вакви победи, ќе бидат целосно уништени.“

Стандарден C-130 Херкулес може да транспортира 92 борбени војници или 64 падобранци во својата конфигурација за товар. На социјалните мрежи експертите се прашуваат како се вратиле тие војници, иако нивниот точен број не се знае.