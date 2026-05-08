Америка ги објави првите тајни документи за НЛО

Администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп денес го објави првиот пакет претходно класифицирани државни документи за неидентификувани аномални феномени (UAP), попознати како НЛО.

Објавата ја даде Министерството за одбрана на САД како дел од програмата PURSUE, меѓуагенциски проект во кој учествуваат Белата куќа, Канцеларијата на директорот за национално разузнавање, НАСА, ФБИ, Министерството за енергетика и Канцеларијата за решавање на аномалии во сите домени на Пентагон.

Објавени видеа, фотографии и документи

Според соопштението, новодекласифицираните материјали вклучуваат видеа, фотографии и владини документи и се достапни преку нов онлајн портал. Администрацијата објави дека дополнителни документи ќе бидат објавени постепено. Сите документи поврзани со НЛО може да се видат тука.

Тие велат дека одлуката следува по наредбата на Трамп да започне со декласификација на записите за НЛО „во интерес на целосна транспарентност“.

Документите ја поминаа безбедносната проверка

Администрацијата вели дека сите документи биле прегледани од перспектива на националната безбедност пред објавувањето, иако дел од материјалот сè уште не е целосно анализиран.

Министерот за одбрана на САД, Пит Хегсет, изјави дека документите биле скриени долго време и со години поттикнувале јавни шпекулации. Директорката на Националното разузнавање, Тулси Габард, изјави дека американските разузнавачки агенции спроведуваат обемна ревизија на владините записи за НЛО за да обезбедат „максимална транспарентност“ за јавноста.

НАСА продолжува со истражувањето

Директорот на ФБИ, Кеш Пател, го нарече соопштението „историски чекор“, додека администраторот на НАСА, Џаред Исакман, изјави дека агенцијата ќе продолжи да ги проучува необјаснетите феномени преку научни истражувања.

Администрацијата изјави дека нови декласифицирани досиеја за НЛО ќе бидат објавувани последователно.