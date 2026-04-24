Ал Пачино бил уверен дека улогата во „Кум“ ќе му ја уништи кариерата

Филмот „Кум“ од 1972 година често се смета за еден од најголемите и највлијателните филмови на сите времиња, но за време на снимањето, не сите во актерската екипа верувале во неговиот успех.

Ал Пачино призна дека во раните фази од продукцијата мислел дека „Кум“ ќе биде „најлошиот филм што некогаш е направен“ и дека се плашел дека тоа ќе му ја „уништи кариерата“, објавува „Индекс“.

Тој исто така открил дека тој и Дајан Китон излегле заедно на пијалак по снимањето на една сцена бидејќи биле убедени дека проектот ќе пропадне. Неговите сомнежи биле дополнително засилени од проблемите за време на снимањето.

Како што опиша во своите мемоари од 2024 година „Сони Бој“, клучен момент бил хаотичното снимање на уводната сцена со венчавката. Потоа, Пачино и Китон се вратиле на Менхетен убедени дека филмот ќе пропадне. Во исто време, раководителите на студиото отворено го доведоа во прашање неговото учество и размислувале да го отпуштат бидејќи сметале дека на неговата глума ѝ недостасува потребната острина за улогата на Мајкл Корлеоне. Ситуацијата се променила целосно само по една клучна сцена, пишува „Дејли експрес“.

Тоа е сцената во италијански ресторан каде што Мајкл ги убива Солоцо и Мекласки, што ја промени перцепцијата и на актерот и на студиото. Изведбата на Пачино во таа сцена го убеди студиото да го задржи во улогата. Наместо неуспех, филмот на крајот стана голем кинематографски триумф. Благодарение на таа улога, Пачино доби номинација за Оскар за најдобар спореден актер и го зацврсти својот статус во Холивуд.

„Кум“ сега има легендарен статус и редовно е на врвот на листите на најдобри филмови на сите времиња. Има исклучително висок рејтинг на Rotten Tomatoes, додека е на второто место на листата IMDb Top 250. Филмот освои три Оскари, вклучувајќи ја и наградата за најдобар филм, а критичарите особено ја истакнуваат режијата, атмосферата и актерските изведби. Сепак, и покрај општиот консензус, некои гледачи сè уште веруваат дека филмот е преценет и тежок за следење.