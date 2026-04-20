Актерот Патрик Малдун почина од срцев удар. Како да ги препознаете раните симптоми?

Патрик Малдун, ѕвезда на сериите „Мелроуз Плејс“ и „Спасени од ѕвончето“, почина ненадејно во неделата од срцев удар на 58-годишна возраст, што ги натера лекарите повторно да предупредат за раните знаци на состојбата.

Иако официјалната причина за смртта сè уште не е објавена детално, повеќе извори велат дека Малдун доживеал ненадеен срцев удар во недела наутро. Срцев удар се јавува кога протокот на крв во срцето е блокиран, најчесто од згрутчување на крвта.

Рани знаци на срцев удар

Лекарите во клиниката Кливленд објаснуваат дека раните знаци на срцев удар можат да се појават со часови, денови или дури недели пред самиот миокарден инфаркт.

Д-р Жаклин Тамис-Холанд објасни дека некои луѓе поминуваат низ период на „повремени и повремени“ симптоми пред срцев удар, кои вклучуваат болка во градите или непријатност што се појавува и исчезнува, необичен замор, отежнато дишење со нормални активности, епизоди на гадење и општо чувство дека нешто не е во ред.

Д-р Лесли Чо вели дека повеќето луѓе се жалат на „притисок или стегање во градите“. „Повеќето луѓе ќе кажат дека чувствуваат како некој да им седи на градите. Се чувствува како голем притисок. Се чувствува како претчувство“, вели таа.

„Некои луѓе се потат. Некои луѓе ќе кажат дека чувствуваат болка што се спушта по левата вилица или по левата рака. Други се жалат на гадење. На некои луѓе им е многу тешко да дишат. Исто така, слушнав луѓе да го опишуваат тоа како болка во грбот“, додава д-р Чо.

Д-р Тамис-Холанд вели: „Некои луѓе доживуваат непријатност во градите што исчезнува, а потоа се враќа. Може да трае пет или 10 минути. Но, бидејќи не е интензивна или силна и исчезнува, тие не се јавуваат кај својот лекар“.

„Некои луѓе едноставно се чувствуваат навистина уморни со недели однапред“, вели таа. „Иако ова е помалку чест предупредувачки знак, некои пациенти го опишале ова чувство во деновите што претходеле на настанот. Тие немаат толку енергија како обично“.

Таа вели дека може да има и чувство на претстојна пропаст, што може да трае со денови. „Некои луѓе потоа рекле: „Едноставно не се чувствував добро, но навистина не можам да го објаснам тоа“, рече д-р Тамис-Холанд.

Како пациентите опишуваат срцев удар

Американското здружение на пензионирани лица (AARP) разговараше со неколку преживеани од срцев удар и ги замоли да ги опишат своите симптоми.

Бил Шафер, 60, од ​​Њу Џерси, рече дека почувствувал болка во грбот додека се качувал по скалите. На денот на срцевиот удар, почнал да се чувствува „потен без потење, треска без треска“. За време на вечерата, доживеал лошо варење, а потоа чувство дека срцето му „се крши“. Тој ѝ рекол на сопругата да се јави на 911.

Сузан Мадеро, 66, од Лос Анџелес, имала „чувство како многу голема личност да ми седи на градите“, чувствувајќи стегање во ребрата и отежнато дишење. Потоа почувствувала болка во десното рамо и рака, во предниот дел од вратот, а потоа и во вилицата.

Анџело Кис, 54, од Далас, кревал тегови во теретана непосредно пред срцевиот удар. Забележувајќи стегање во рамената и градите, тој го припишал тоа на истегнат мускул. Дури подоцна, кога „едвај можел да стои“, сфатил дека доживува срцев удар.

„Доколку имате некој од овие знаци и сте загрижени, јавете се кај вашиот лекар или здравствен работник“, советува д-р Тамис-Холанд. „Сепак, ако мислите дека доживувате срцев удар, треба веднаш да се јавите на 911.“