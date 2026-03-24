Airbnb на линија на отстрел поради кризата со домувањето во Кејптаун

Порано овој месец, графити се појавија на шеталиштето во Си Поинт, на богатиот атлантски брег на Кејптаун: „Дигитални номади одете дома! Сега!“

Социјалните медиуми се полни со поплаки за изобилството на американски и германски акценти, странски купувачи на недвижности и недвижности што се наведени на Airbnb, сите тие се обвинуваат за зголемувањето на трошоците за домување.

Во последните пет години, цените на недвижностите во Кејптаун се зголемија за 31%, според официјалните податоци. Тоа беше двојно зголемување во седумте други метрополитенски општини во Јужна Африка. Кириите пораснаа за 5-7% минатата година, исто така над националниот просек, според The ​​Africanvestor, фирма за истражување на недвижности.

Кејптаун страдаше од криза со домувањето долго пред жителите на средната класа да почнат да го чувствуваат притисокот. Како и поголемиот дел од Јужна Африка, географската нееднаквост на апартхејдот продолжува, повеќе од 30 години од крајот на владеењето на белото малцинство. Општините, каде што небелите луѓе беа насилно преселени од 1960-тите, остануваат во голема мера небели и сиромашни. Неформалните населби се појавија како печурки.

Кејптаун генерално се смета за најдобро управуван град во Јужна Африка, во покраина со најниски стапки на невработеност во земјата. Ова ги привлекува луѓето од сите нивоа на приходи, вклучувајќи ги „емигрантите“ од други делови на земјата, странските и локалните пензионери и дигиталните номади.Но, исто така, во градот долго време има недоволно домување и развој на инфраструктурата, според експертите. Населението на градот порасна за 65% на 4,8 милиони помеѓу 2001 и 2022 година. Според најновите податоци од градската власт, повеќе од 400.000 биле на листата на чекање за социјални станови во септември 2024 година, додека 18,8% од жителите живееле во неформални станови.

Додека националната влада финансира социјални станови, градовите се одговорни за инфраструктурата и услугите како што е собирањето ѓубре. Иван Турок, професор на Универзитетот Слободна држава, кој студирал домување во Кејптаун, рече дека градот долго време ги занемарувал посиромашните луѓе што се преселуваат таму. Тој рече: „Постоеше историски донекаде конзервативен менталитет од страна на граѓанските лидери, дека Кејптаун е привлечен и посакуван град и дека ќе биде рсипан со зголемен раст… Тоа сега се менува, бидејќи градот препознава дека тоа е неизбежно.“

Жан-Мари де Вал Пресли, портпарол на градската власт, изјави дека повеќе земјиште е ослободено за прифатливи станови откако градоначалникот Геордин Хил-Луис ја презеде функцијата во ноември 2021 година отколку во претходната деценија, со 12.000 прифатливи станови во изградба.

„Градот е посветен на пресврт на влијанието на просторното планирање на апартхејдот со доближување на работните места до луѓето и доближување на луѓето до работните места“, рече тој.

Во јануари, видео од Александра Хејс, 31, стана вирално. Менаџерката за фриленсерски операции и келнерка, со солзи во очите објасни како таа и нејзината ќерка се соочуваат со бездомништво. Нејзиниот договор за закуп не беше обновен бидејќи сопственикот го објавуваше имотот на Airbnb. Видеото погоди нерв, и кај луѓето кои сочувствуваа со Хејс и кај небелите Јужноафриканци кои рекоа: „Ви кажавме“.

„Вие мислевте дека сте исклучок од правилото. На капитализмот не му е гајле која раса сте. Можеби сте белци, но сте Јужноафриканци“, рече коментаторот за актуелни настани Амале-Имвело Џакса во видео на TikTok кое доби речиси 700.000 прегледи.

Во едно интервју, Џакса рече: „Разговорот за домувањето во Кејптаун трае најмалку 10 години. И добивавме коментари од белци: Па, ако не можете да си дозволите да живеете во градот, треба да се преселите во периферијата. А ако сте биле во Кејптаун, точно знаете што значи тоа. Тоа е дека ако не можете да си дозволите да бидете еден од нас, треба да одите, всушност не треба да бидете тука и да седите со нас“.

Хејс, која заработува околу 20.000 ранди (895 фунти) месечно и моментално живее со пријатели и семејство, се согласи со Џакса. „Кога заврши апартхејдот… тие никогаш навистина не обрнаа внимание да ги подигнат [историски] небелите области на ист начин како и белите области“, рече таа.

Во меѓувреме, небелите луѓе кои можат да си дозволат да живеат во попосакуваните населби во Кејптаун сè уште се соочуваат со расизам кога се обидуваат да изнајмат. Нигериска непрофитна работничка која живее во Кејптаун од 2011 година рече дека се соочува со долго време на чекање за да добие одговор од сопствениците на недвижности и агентите за недвижности, додека нејзиниот норвешко-унгарски сопруг добива многу побрзи одговори.

„Мажењето за бел маж, без оглед на неговото потекло, го подобри мојот статус“, рече таа.

Голем дел од гневот на средната класа околу зголемената тешкотија за наоѓање прифатливо место за изнајмување е насочено кон Airbnb. Според групата за застапување Inside Airbnb има повеќе од 26.000 огласи во Кејптаун, од кои 82,6% се цели домови. Тоа е повеќе од бројни градови низ целиот свет, вклучувајќи ги Копенхаген, Лисабон и Лос Анџелес.

Портпарол на Airbnb изјави: „Airbnb многу сериозно ги сфаќа тврдењата за прифатливост на домувањето. Ние сме свесни за предизвиците со домувањето во Кејптаун, вкоренети во единствената географија на градот, трајното влијание на одземањето земјиште од времето на апартхејдот и исклучувачкото просторно планирање.“

Тие рекоа дека краткорочните изнајмувања сочинувале помалку од 0,9% од формалните станови во Кејптаун минатата година и дека тој процент се намалил од 2020 година, додавајќи: „Она што доказите постојано го покажуваат е дека фундаменталниот проблем, на глобално ниво, е недостатокот на домови што се градат за да се задоволат зголемените потреби за домување.“

Де Вал Пресли рече дека градот воведува подзаконски акт за да се осигури дека краткорочните сопственици ќе плаќаат комерцијални, а не станбени даночни стапки. (Гардијан)