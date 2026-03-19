Администрацијата на Трамп „ја изгуби контролата врз сопствената надворешна политика“, вели Оман

Преговараниот договор меѓу САД и Иран за спречување на војна „се чинеше навистина можен“, изјави министерот за надворешни работи на Оман, кој посредуваше во разговорите меѓу двете страни.

Пишувајќи во „Економист“, Бадр Албусаиди ја напушти вообичаената резервираност во дипломатскиот јазик за да ја нарече војната „катастрофа“ и рече дека администрацијата на Доналд Трамп „ја изгубила контролата врз сопствената надворешна политика“.

Албусаиди тврдеше дека САД и Иран биле „на работ на вистински договор“ за нуклеарната програма на Иран двапати во последните девет месеци, вклучително и во јуни минатата година, кога процесот заврши со израелско-американски напади врз Исламската Република.

Тој посредуваше во втората рунда индиректни преговори што продолжија во Оман на 6 февруари, а последната рунда се одржа во Женева на 26 февруари.

„Беше шок, но не и изненадување кога на 28 февруари – само неколку часа по најновите и најсуштинските разговори – Израел и Америка повторно започнаа незаконски воен напад врз мирот што накратко изгледаше навистина можен“, напиша Албусаиди.

Деталите за она што беше на маса во Женева се од големо значење, велат експертите, бидејќи Трамп ја оправда војната велејќи дека Иран претставува „непосредна“ закана со својата нуклеарна програма.

Албусаиди го обвини „раководството на Израел“ за убедувањето на Трамп дека „безусловно предавање брзо ќе следи по првичниот напад и атентатот врз врховниот лидер“ Али Хамнеи, кој беше убиен во првиот напад на војната.

„Најголемата грешка на американската администрација, се разбира, беше тоа што си дозволи да биде вовлечена во оваа војна на прво место“.

„Пријателите на Америка имаат одговорност да ја кажат вистината“, продолжи тој, додавајќи дека една од пораките „вклучува укажување до кој степен Америка ја изгубила контролата врз сопствената надворешна политика“.

„Гардијан“ оваа недела откри дека британскиот советник за национална безбедност, Џонатан Пауел, присуствувал на последната рунда разговори меѓу САД и Иран во Женева и ги сметал предлозите на Иран за „доволно значајни за да се спречи брзање кон војна“.