9 март во историјата – Бомбардирање на Токио. Градот беше претворен во пепел

Сојузничкото бомбардирање на Токио во 1945 година беше еден од најразорните напади во историјата на Втората светска војна. Воздухопловните сили на Соединетите Американски Држави, под команда на генералот Кертис Лемеј, започнаа серија стратешки напади врз јапонскиот главен град, кулминирајќи со операцијата „Митингхаус“ на 9 и 10 март 1945 година.

Овие напади, извршени со запаливи бомби, имаа катастрофален ефект врз цивилите и инфраструктурата на градот и честопати се споредуваа со подоцнежните атомски бомбардирања на Хирошима и Нагасаки.

Бомбардирањето на Токио започна во мал обем во 1942 година, но вистинскиот обем на уништувањето започна во 1944 година и го достигна својот врв во 1945 година. Клучниот напад, операцијата „Митингхаус“, се случи ноќта помеѓу 9 и 10 март 1945 година.

За време на овој напад, 279 бомбардери „Б-29 Супертврдина“ фрлија приближно 1.665 тони запаливи бомби, претежно напалм, врз густо населените области на Токио. Нападот траеше приближно два и пол часа, од 1,30 до 3,30 часот по локално време, но пожарите што ги предизвика гореа со денови.

Поради ветровитото време и дрвената архитектура на јапонските куќи, пожарите се ширеа брзо, создавајќи огнева бура што уништи 41 квадратен километар од градот. Температурите достигнаа 1800°Ц, а кислородот исчезна од воздухот, предизвикувајќи задушување и изгореници кај илјадници луѓе.

Преживеаните ги опишаа сцените како „пекол на Земјата“, со улици преполни со изгорени тела и огнови што цицаат предмети и луѓе во своите вители. Бомбардирањето продолжи во следните месеци, со понатамошни напади во април и мај, сè до предавањето на Јапонија на 15 август 1945 година.

Историски контекст

Бомбардирањето на Токио се случи за време на последната фаза од Втората светска војна во Тихоокеанскиот театар. По нападот на Перл Харбор во 1941 година, Соединетите Држави започнаа офанзива против Јапонија, постепено освојувајќи островски бази како што се Маријанските Острови, од кои бомбардерите „Б-29“ можеа да стигнат до јапонските градови. До 1945 година, Јапонија беше во дефанзива, но нејзиното раководство одби да се предаде и покрај големите загуби.

Генералот Кертис Лемеј, командант на 21. команда за бомбардирање, ја смени стратегијата од напади на голема надморска височина со високоексплозивни бомби во ноќни напади на ниска надморска височина со запаливи бомби, сметајќи ги за поефикасни против јапонските градови со дрвени конструкции.

Целта беше да се скрши јапонската воена машина и моралот на луѓето со тоа што ќе бидат принудени да се предадат пред планираната инвазија. Токио, како индустриски и политички центар, беше логична цел, иако нападите беа насочени и кон цивилни области за да се максимизира уништувањето.

Последици од бомбардирањето

Последиците од операцијата „Митингхаус“ беа катастрофални. Проценките за бројот на жртви варираат: Американското стратешко бомбардирање дава околу 88.000 мртви и 41.000 ранети, додека јапонските извори и историчари проценуваат помеѓу 75.000 и 200.000 мртви. Над еден милион луѓе останаа без покрив над главата, а 267.171 згради беа уништени. Источните делови од градот, каде што густината на населението достигна 135.000 на квадратен километар, беа претворени во пепел.

Бомбардирањето го преполови индустриското производство на Токио, што го отежнуваше снабдувањето на јапонската армија. Психолошкото влијание беше огромно – царот Хирохито лично ги обиколи опустошените области во март 1945 година, означувајќи го почетокот на неговото вклучување во мировните преговори. Сепак, јапонското воено раководство продолжи да одбива да се предаде до август, што доведе до понатамошни напади, вклучително и атомски бомбардирања.

Споредба со атомските бомби врз Хирошима и Нагасаки

Атомските бомбардирања на Хирошима (6 август 1945 година) и Нагасаки (9 август 1945 година) често се сметаат за најразорни настани од војната, но нападот врз Токио на 9-10 август во март 1945 година ги надмина по бројот на жртви во еден ден. Бомбата „Мало момче“ во Хирошима веднаш уби 70.000-80.000 луѓе, а дополнителни 60.000 починаа од зрачење до крајот на годината.

Во Нагасаки, бомбата „Дебелиот човек“ предизвика 35.000-40.000 непосредни смртни случаи, со дополнителни жртви од зрачење. Вкупно, атомските бомби одзедоа 129.000-226.000 животи.

За разлика од атомските бомби, кои уништуваа градови со една експлозија и оставија долгорочни ефекти од зрачење, нападот врз Токио користеше запаливи бомби кои предизвикаа масовни пожари. Иако Токио изгуби повеќе животи во една ноќ, атомските бомби имаа поголем симболичен и стратешки ефект во убедувањето на царот Хирохито и дел од владата дека понатамошниот отпор е залуден, особено по советското објавување на војна на 8 август. Хирошима и Нагасаки се паметат по единствената употреба на нуклеарно оружје, додека Токио, и покрај поголемиот моментален број жртви, е помалку присутен во колективната свест.

Бомбардирањето на Токио од страна на сојузниците во 1945 година, особено операцијата „Митингхаус“, останува најсмртоносниот воздушен напад во историјата со уништување што ги надмина дури и атомските бомби во жртви за еден ден. Историскиот контекст го покажува очајничкиот обид на сојузниците да го скршат отпорот на Јапонија, додека последиците ја открија ранливоста на цивилното население во современото војување.