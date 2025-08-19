Што е Instagram Map и како да се користи оваа нова функција?

Instagram Map, нова функција што ја копира Snap Map на Snapchat, го олеснува споделувањето на вашата локација со пријателите. Толку е едноставна што можеби нема да сфатите со кого ја споделувате без да се позанимавате со поставките.

Еве како да ја активирате, да ја користите и да ја исклучите ако сакате.

Како да користите Instagram Maps?

Отворете го делот за директни пораки на Instagram и допрете ја иконата за мапа во горниот ред.

Првиот пат кога ќе го направите ова, Instagram ќе ве информира за тоа како ја споделуваат вашата локација и зошто Услугите за локација мора да бидат вклучени за да работи оваа функција.

Ако веќе не ја споделувате вашата локација со Instagram, ќе се појави pop up прозорец кој ќе ве праша дали сакате да го направите тоа. Откако ќе допрете, ќе се отвори Instagram Maps.

Поголемиот дел од просторот е зафатен од мапа што ја покажува вашата моментална локација, со лента за пребарување на дното за пребарување на локациите на вашите пријатели.

Скролувајте малку надолу и може да видите слика од профил што ја означува моменталната локација на вашиот пријател или минијатурни објави означени со одредена локација.

Постојат неколку основни работи што можете да ги направите:

Повлечете го прстот по екранот за да ги видите објавите на вашиот пријател прикажани географски.

Користете ја лентата за пребарување за да ја пронајдете моменталната локација на вашиот пријател или неодамна означените објави.

Кликнете на пријателот за да бидете пренасочени кон неговиот профил или објава за да ја видите во целост.

Мапата на Инстаграм е првенствено информативна функција. Може да ви каже каде се вашите пријатели или каде биле неодамна, како и да ви овозможи да ја прегледате содржината врз основа на тоа каде се објавени.

Како да се запре споделувањето локација од Instagram Map?

Мора да се согласите да ја споделите вашата локација за да ја користите функцијата.

Вашата моментална локација нема да биде споделена на Instagram освен ако активно не изберете да ја споделите. Ќе има објави што имаат означена локација, што е опција секој пат кога ќе додадете фотографии и видеа во вашите Stories или вашата мрежа.

Instagram ви нуди четири различни опции за споделување со Map.