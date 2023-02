7 февруари во историјата – „Битлси“ стигнаа во Њујорк и почна „битлманијата“

На 7 февруари 1964 година, летот 101 на „Пан Ам“ од Лондон слета на аеродромот „Кенеди“ во Њујорк – и пристигна „битлманија“. Тоа беше првото гостување во САД на Битлси, британски рокенрол квартет кој штотуку го постигна својот прв хит бр. 1 во САД шест дена пред тоа со I Want to Hold Your Hand. На аеродромот, „Fab Four“ – облечени во модни костуми и со нивните заштитни фризури – беа пречекани од 3.000 фанови кои врскаа и кои предизвикаа речиси безредие кога момчињата излегоа од авионот и стапнаа на американска почва.

Два дена подоцна, Пол Макартни (21), Ринго Стар (23), Џон Ленон (23) и Џорџ Харисон (20) го направија своето прво појавување во шоуто на Ед Саливан, популарно телевизиско естрадно шоу. Иако беше тешко да се слушне изведбата поради крикот на тинејџерките во публиката во студиото, се проценува дека 73 милиони американски телевизиски гледачи, или околу 40 отсто од населението на САД, се вклучија да го гледаат. Саливан веднаш ги резервира Битлси за уште два настапи тој месец. Групата го направи својот прв јавен концерт во САД на 11 февруари во Колосеумот во Вашингтон, а присуствуваа 20.000 фанови. Следниот ден, тие одржаа два едноподруго настапи во њујоршкиот Карнеги Хол, а полицијата беше принудена да ги затвори улиците околу познатата музичка сала поради хистеријата на фановите. На 22 февруари, „Битлси“ се вратија во Англија.

Првата американска турнеја на „Битлси“ остави голем печат во културната меморија на нацијата. Со американската младина подготвена да се отцепи од културно крутиот пејзаж од 1950-тите, „Битлси“, со нивната бујна музика и добродушен бунт, беа совршениот катализатор за промената. Нивните синглови и албуми продадоа милиони плочи, а во еден момент во април 1964 година сите пет најпродавани американски синглови беа песни на „Битлси“. До моментот кога беше објавен првиот игран филм на Битлси, A Hard Day’s Night, во август, „битлманијата“ беше епидемија низ целиот свет. Подоцна истиот месец, четирите момчиња од Ливерпул се вратија во САД на нивната втора турнеја и свиреа на распродадените арени низ целата земја.

Подоцна, Битлси се откажаа од турнеите за да се концентрираат на нивните иновативни студиски снимки, како што е Sgt. Pepper’s Lonely Heart’s Club Band од 1967 година, психоделичен концепт албум кој се смета за ремек-дело на популарната музика. Музиката на „Битлси“ остана релевантна за младите во текот на големите културни промени во 1960-тите, а критичарите од сите возрасти ја признаа генијалноста на песните на тимот Ленон-Меккартни. Во 1970 година, „Битлси“ се распаднаа, оставајќи наследство од 18 албуми.

Во текот на следната деценија, сите четворица „битлси“ продолжија со соло кариери, со различен успех. Ленон, најотворениот и најконтроверзниот „битлс“, беше убиен од разлутен обожавател пред неговата станбена зграда во Њујорк во 1980 година. Мекартни беше прогласен за витез од кралицата Елизабета Втора во 1997 година за неговиот придонес во британската култура. Во ноември 2001 година, Џорџ Харисон му подлегна на ракот. Ринго Стар беше прогласен за витез за „услуги за музика“ во 2018 година.