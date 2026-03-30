30 март во историјата – САД ја купија Алјаска од Русија

Американскиот државен секретар Вилијам Х. Сјуард потпиша договор со Русија за купување на Алјаска за 7 милиони долари. И покрај поволната цена од приближно два центи за половина хектар, купувањето на Алјаска беше исмеано во Конгресот и во печатот како „Глупоста на Сјуард“, „ледената кутија на Сјуард“ и „градината на поларните мечки“ на претседателот Ендрју Џонсон.

Инуитите и другите домородни народи ја населуваа Алјаска илјадници години пред царска Русија да воспостави присуство таму околу средината на 18 век. Русија прв пат им пристапи на Соединетите Држави за продажба на територијата за време на администрацијата на претседателот Џејмс Бјукенан, но преговорите беа закочени поради избувнувањето на Граѓанската војна. По 1865 година, Сјуард, поддржувач на територијалната експанзија, беше желен да се здобие со огромната копнена маса на Алјаска, област приближно една петтина од големината на остатокот од Соединетите Држави. Тој, сепак, имаше одредени потешкотии, изнесувајќи го случајот за купување на Алјаска пред Сенатот, кој го ратификуваше договорот на 9 април 1867 година.

Шест месеци подоцна, Алјаска беше формално предадена од Русија на САД. И покрај бавниот почеток на изградба на американски населби, откривањето на златото во 1898 година донесе брз прилив на луѓе на територијата, а Алјаска, богата со природни ресурси, оттогаш придонесува за американскиот просперитет.