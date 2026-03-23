23 март во историјата – Почина иконата на Холивуд, Елизабет Тејлор

На 23 март 2011 година, актерката Елизабет Тејлор, која се појави во повеќе од 50 филмови, освои две награди Оскар и беше синоним за холивудски гламур, почина од компликации од конгестивна срцева слабост во болница во Лос Анџелес на 79-годишна возраст. Тејлор, која беше позната по нејзините виолетови очи, ја започна актерската кариера како дете и поголемиот дел од животот го помина во центарот на вниманието. Позната по својата впечатлива убавина, таа беше мажена осум пати, а подоцна во животот стана истакната активистка за за борба против сидата.

Елизабет Роузмонд Тејлор е родена во Лондон, Англија, на 27 февруари 1932 година, од американски трговец со уметнички дела и неговата сопруга, поранешна актерка. Во 1939 година, семејството се преселило во Јужна Калифорнија, а во 1942 година Тејлор го направи своето филмско деби во „There’s One Born Every Minute“. На 12-годишна возраст, таа се прослави во 1944 година во National Velvet, а подоцна премина во улоги за возрасни, како што е „Место под сонцето“ од 1951 година, за која собра силни позитивни критики. Како една од водечките холивудски ѕвезди во 1950-тите и 1960-тите, нејзините заслуги беа „Џин“ 1956 година, со Рок Хадсон и Џејмс Дин; „Округот Рејнтри“ од 1957 година, со Монтгомери Клифт и Ева Мари Сент; „Мачка на врел лимен покрив“ од 1958 година, со Пол Њумен; и „Одеднаш, минатото лето“ од 1959 година, со Клифт и Кетрин Хепберн. Последните три филма добија номинации за Оскар на Тејлор, пред таа да ги освои наградите за најдобра актерка за „Батерфилд 8“ од 1960 година, со Лоренс Харви и Еди Фишер, и „Кој се плаши од Вирџинија Вулф“ од 1966 година, со Ричард Бартон.

Надвор од екранот, живописниот личен живот на Тејлор создаде бројни наслови. Во 1950 година, 18-годишната актерка се омажи за наследникот на хотел Конрад Хилтон. Заедницата траеше помалку од една година, а во 1952 година се омажи за британскиот актер Мајкл Вајлдинг. Двојката имаше два сина пред да се разведат во 1957 година. Истата година, Тејлор се омажи со продуцентот Мајк Тод, со кој имаше ќерка. Малку повеќе од една година подоцна, Тод загина во авионска несреќа. Во 1959 година, Тејлор се омажи за пејачот Еди Фишер (кој ја остави својата сопруга Деби Рејнолдс за Тејлор); Бракот заврши во 1964 година. Неколку дена откако беше финализиран нејзиниот развод со Фишер, Тејлор се омажи за велшкиот актер Ричард Бартон, со кого глумеше во „Клеопатра“ од 1963 година. (Играјќи ја насловната улога на тој филм, Тејлор стана најплатената актерка во Холивуд во тоа време.)

Јавноста беше фасцинирана од раскошниот начин на живот на Тејлор и Бартон (меѓу неговите подароци за неа беше и дијамант од 69 карати) и бурната врска. Двојката, која посвои ќерка, се разведе во 1974 година, повторно се ожени следната година и повторно се разведе во 1976 година. Тејлор подоцна ги нарече Мајк Тод и Бартон, кои починаа во 1984 година, големите љубови на нејзиниот живот.

Во 1976 година, Тејлор се омажи со политичарот од Вирџинија, Џон Ворнер, кој стана американски сенатор. Двојката се разведе во 1982 година. Во 1980-тите, Тејлор, која се бореше со зависноста од алкохол, дрога и прејадување, поминуваше време во Центарот „Бети Форд“. Во 1991 година се омажи за градежниот работник Лари Фортенски, кого го запозна во центарот за лекување. По свадбената церемонија на ранчот „Неверленд вели“ на поп-ѕвездата Мајкл Џексон во Калифорнија, парот се разведе пет години подоцна. Покрај проблемите со зависноста, Тејлор во текот на животот страдаше од различни здравствени проблеми, почнувајќи од замена на колк до скршени пршлени на ‘рбетниот столб до тумор на мозокот.