21 април во историјата – Основан е Рим

Според традицијата, на 21 април 753 година п.н.е., Ромул и неговиот брат близнак Рем, го основале Рим на местото каде што како сирачиња биле доени од волчица. Всушност, митот за Ромул и Рем потекнува некаде во четвртиот век п.н.е., а точниот датум на основањето на Рим го поставил римскиот научник Маркус Терентиус Варо во првиот век п.н.е.

Според легендата, Ромул и Рем биле синови на Реа Силвија, ќерката на кралот Нумитор од Алба Лонга. Алба Лонга бил митски град лоциран во ридовите Албан југоисточно од она што ќе стане Рим. Пред раѓањето на близнаците, Нумитор бил сменет од неговиот помлад брат Амулиј, кој ја принудил Реа да стане весталска девица за да не роди ривалски кандидати за неговата титула. Меѓутоа, Реа била оплодена од богот на војната Марс и ги родила Ромул и Рем. Амулиј наредил доенчињата да се удават во Тибар, но тие преживеале и биле исфрлени на брегот во подножјето на ридот Палатин, каде што ги доела волчица додека не ги пронашол овчарот Фаустул.

Одгледани од Фаустул и неговата сопруга, близнаците подоцна станале водачи на група млади овчари воини. Откако го дознале својот вистински идентитет, тие ја нападнале Алба Лонга, го убиле злобниот Амулиј и го вратиле нивниот дедо на престолот. Близнаците потоа решиле да основаат град на местото каде што биле спасени како бебиња. Меѓутоа, набрзо се вклучиле во ситна кавга, а Рем бил убиен од неговиот брат. Тогаш Ромул станал владетел на населбата, која по него го добила името „Рим“.

За да го насели својот град, Ромул им понудил азил на бегалците и прогонетите. Меѓутоа, на Рим му недостасувале жени, па Ромул ги поканил соседните Сабини на фестивал и ги киднапирал нивните жени. Потоа следела војна, но жените Сабињанки интервенирале за да ги спречат мажите Сабини да го заземат Рим. Бил склучен мировен договор, а заедниците се споиле под заедничко владеење на Ромул и сабинскиот крал Тит Татиј. Раната смрт на Татиј, можеби извршена од Ромул, го оставила Римјанецот повторно како единствен крал. По долго и успешно владеење, Ромул умрел под нејасни околности. Многу Римјани верувале дека тој бил сменет во бог и го обожавале како божество Квирин. По Ромул, имало уште шест римски кралеви, за последните тројца се верува дека биле Етрурци. Околу 509 п.н.е. била основана Римската република.