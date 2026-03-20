Според научниците од Универзитетот во Париз, Црната смрт е создадена на 20 март 1345 година, од она што тие го нарекуваат „тројна врска на Сатурн, Јупитер и Марс во 40-тиот степен на Водолија, настаната на 20 март 1345 година“. Црната смрт, позната и како чума, ја зафати Европа, Блискиот Исток и Азија во текот на 14 век, оставајќи околу 25 милиони мртви.

И покрај тоа што овие научници од 14 век тврдеа дека најчестата болест позната како Црна смрт е предизвикана од бактеријата yersinia pestis. Чумата ја носеле болви кои обично патувале на стаорци, но скокнале кај другите цицачи кога стаорецот умрел. Најверојатно првпат се појавила кај луѓето во Монголија околу 1320 година – иако неодамнешните истражувања сугерираат дека можеби постоела илјадници години порано во Европа. Обично, луѓето кои заболеле од чума прво се жалеле на главоболки, треска и студенило. Нивните јазици често добивале белузлава боја пред да дојде до силно отекување на лимфните јазли. Конечно, на кожата на настраданите се појавуваат црни и виолетови дамки; смртта може да следи во рок од една недела. Подоцна, се разви пневмонична форма на чума која беше поретка, но убила 95 отсто од луѓето кои се заразиле со неа.

Откако номадските племиња на Монголија биле опустошени од чумата, таа се преселила на југ и на исток во Кина и Индија. Каде и да одеше, бројот на умрени беше голем. Се смета дека болеста се пробила во Европа во 1346 година. Во еден славен инцидент, Татарите, група Турци, се бореле со Италијанците од Џенова на Блискиот Исток, кога Татарите одеднаш биле заглавени од чума. Наводно, тие почнале да катапултираат мртви тела преку ѕидовите на Џеновјаните кон нивниот непријател, кој побегнал назад во Италија поради болеста. Иако оваа приказна можеби не е точна, сигурно е дека стаорците кои ја носеле чумата се возеле на бродови од Азија и Блискиот Исток до Европа. Во пристанишните градови насекаде, Црната смрт почна да удира. Во Венеција, вкупно умреле 100.000 луѓе, а дури 600 умираат секој ден на врвот на епидемијата.

Во 1347 година, болеста се прошири во Франција, а Париз изгубил околу 50.000 луѓе. Следната година, Британија стана жртва. Вообичаено, земјите би верувале дека се супериорни и имуни на инфекција кога нивните соседи ќе заболат од чума, но набрзо откриле дека згрешиле бидејќи Црната смрт патувала низ Евроазија, ширејќи пустош по неа. Во времето кога најлошото завршило во 1352 година, една третина од населението на континентот била мртва.

Пустошењето од овој размер го донесе најлошото кај луѓето. Честопати, за болеста не се обвинуваше движењето на ѕвездите, туку малцинствата во заедницата. Честа мета беа вештерките и циганите. Евреите биле мачени и запалени до смрт од илјадници за наводно предизвикување на Црната смрт. Проповедниците тврдеа дека болеста е божја казна за неморал. Многумина се свртеа кон молитвата, а оние што преживеаја ѝ ја припишуваа среќата на нивната посветеност, што резултираше со појава на расцепкани религии и култови како последица на уништувањето на чумата. Алтернативно, некои прибегнаа кон бескорисни домашни лекови за да се обидат да ја избегнат болеста, капејќи се во урина или менструална крв во обид да ја спречат.

Чумата периодично се појавувашела до 1700-тите, но никогаш повеќе не достигнала епидемиски размери по 14. век.