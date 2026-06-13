Зошто некои земји сакаат нивните локации да бидат отстранети од листата на УНЕСКО?

Статусот на светско наследство може да ги катапултира дури и помалку познатите локации кон глобална слава, но зошто некои места се борат да бидат отстранети од престижната листа? Во планините на централна Словачка, живописното средновековно село Влколинец има повеќе куќи отколку луѓе.

Околу 20 од нив живеат во 45 живописни колиби групирани околу камбанарија од 18 век. Извонредно добро зачуваната архитектура на селото му ја донесе титулата Светско наследство на ООН во 1993 година, по што бројот на посетители надмина 100.000 годишно. Некои локални жители сега тврдат дека овој статус, заедно со туризмот, им направил повеќе штета отколку корист и бараат негово отстранување од листата.

Слично барање доаѓа од Танзанија, каде што Алијансата за меѓународна солидарност Масаи повика на отстранување на заштитената област Нгоронгоро, тврдејќи дека политиките за зачувување поврзани со заштитениот статус довеле до протерување на локалното население од нивните предци пасишта, објавува Би-Би-Си.

Статусот на УНЕСКО може да обезбеди меѓународни средства за зачувување

Растечката Листа на светско наследство, која сега вклучува 1.248 локации во 170 земји, е под надзор на УНЕСКО, агенцијата на Обединетите нации одговорна за идентификување и заштита на места од „извонредно културно или природно значење за човештвото“.

Од првите 12 записи во 1978 година, листата се прошири и вклучува светски познати знаменитости како Мачу Пикчу и Кинескиот ѕид, како и помалку познати скапоцени камења како дрвените цркви во Марамуреш, Романија. Листата е создадена како повоен напор за заштита на културно и еколошки значајни места загрозени од конфликт, индустријализација и современ развој.

Статусот на УНЕСКО може да обезбеди меѓународни средства за зачувување, што ја прави една од највлијателните алатки за заштита на наследството. Примери како што се Системот на корални гребени во Белизе, кој беше отстранет од листата на загрозени во 2018 година благодарение на построгите мерки за заштита, или Ангкор Ват во Камбоџа, спасен со децении реставрација, се доказ за неговата важност.

„Неизбежната последица е повеќе посетители“

„Фундаменталниот принцип на УНЕСКО е споделеното наследство, неговото зачувување, неговото славење и неговото признавање како достигнување на човештвото“, вели Џон Х. Стабс, специјалист за конзервација и поранешен потпретседател на Светскиот фонд за споменици. Но, подемот на социјалните медиуми го претвори статусот на УНЕСКО во моќна туристичка атракција.

Грег Ричардс, истражувач за културен туризам, го споредува со оценките во туристичките водичи што ги насочуваат посетителите кон локации што „мора да се посетат“. „Мислам дека водечките светски специјалисти се согласуваат дека статусот на УНЕСКО може да донесе голем број последици, но она што сигурно ќе се случи е повеќе посетители“, вели Ричардс.

Историски гледано, напорите на УНЕСКО се фокусираа на заштита на физичките структури. Денес, меѓутоа, многу места на наследство се преклопуваат со заедниците каде што луѓето сè уште живеат и работат. Венеција, која беше додадена на списокот во 1987 година, доживеа таков пораст на туризмот што стана еден од најзафатените градови во Европа, предизвикувајќи егзодус на жителите.

„Автентичноста е многу опасен збор“

Во Лиџијанг, Кина, туризмот експлодираше откако го доби статусот во 1997 година, претворајќи делови од стариот град во низа пансиони и продавници за сувенири, за кои некои истражувачи и жители велат дека го уништиле автентичниот локален живот. Дискусиите за постепената трансформација на живите заедници во простори подредени на посетителите стануваат сè почести.

Додека многу историски заедници се бореле со економски промени претходно, туризмот поттикнат од статусот на УНЕСКО често ги забрзува негативните трендови. Дебатата станува уште посложена кога ќе се допреме до концептите на автентичност и зачувување.

„Автентичноста е многу опасен збор бидејќи може да се толкува на многу различни начини“, вели Ричардс, објаснувајќи дека она што една група го смета за автентично зачувување може да го смета друга како вештачка реконструкција. На местата наведени на УНЕСКО не им е забрането модернизација, но се очекува да ја зачуваат својата „извонредна универзална вредност“.

Социјалните мрежи играат улога во сè

Во пракса, ова може да создаде тензија помеѓу потребите за зачувување и модерниот живот. Ричардс додава дека социјалните мрежи како што се TikTok и Instagram значително го забрзале создавањето на туристички притисок, бидејќи туристите денес сè повеќе ги следат другите туристи, а не официјалните водичи.

Во УНЕСКО, тие стануваат сè посвесни дека местата на светското наследство се подложни на прекумерен туризам. „Секако признаваме дека туризмот драматично се променил во последните 10 до 15 години“, вели Питер ДеБрин, специјалист за одржлив туризам на УНЕСКО.

Тој додава дека УНЕСКО сега бара од местата да развијат планови за управување со посетителите за да се подготват за раст на туризмот и да го намалат притисокот врз чувствителните области. „Не сакаме да го обесхрабриме туризмот, туку да помогнеме тој туризам да ја поддржи заштитата и наследството.

„Сакаме луѓето да ги посетуваат местата на светското наследство“

Локациите на светското наследство им припаѓаат на сите, на целото човештво. Сакаме тие да

„луѓето го посетуваат и го доживуваат“, вели тој. Промената одразува поширока еволуција во пристапот на УНЕСКО, кој сега сè повеќе го гледа туризмот како предизвик и можност. Но, проблемите во Влколинец и Нгоронгоро одат надвор од опсегот на системот на светското наследство.

Кога беше прашан дали УНЕСКО може да интервенира кога локалното население смета дека туризмот им штети, ДеБрин призна дека не може. „Навистина немаме механизам за тоа“, рече тој. И покрај повиците, не се очекува статусот на овие места да се дискутира на претстојната седница на Комитетот за светско наследство.

До денес, УНЕСКО отстрани само три места од списокот, а во секој случај причината беше поврзана со зачувување. Светилиштето на арапскиот орикс во Оман стана првото место што беше отстрането во 2007 година откако земјата драстично го намали своето заштитено подрачје поради плановите за истражување на нафта.

„Одговорот лежи во паметното планирање“

Во 2009 година, долината Елба во Дрезден го изгуби својот статус поради изградбата на мост за кој УНЕСКО рече дека го оштетил пејзажот. Тоа беше последното што беше отстрането од списокот во кој Ливерпул беше отстранет од списокот во 2021 година, поради спорови околу реконструкцијата на крајбрежјето. Интересно е што губењето на признанието од УНЕСКО не мора да доведе до драматичен пад на туризмот.

Ливерпул и Дрезден остануваат популарни туристички дестинации. Стабс верува дека бришењето од списокот веројатно нема да донесе значителни промени ниту за Влколинец и Нгоронгоро. „Мислам дека е одлично што овие повици го истакнуваат проблемот со прекумерниот туризам.

Но, во однос на вистинско решение што ќе им користи и на локалното население и на споменикот, одговорот лежи во паметното планирање за зачувување кое зема предвид сè, од економијата до локалното население“, заклучи Стабс.