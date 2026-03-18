Зошто цените на златото не растат за време на војната со Иран?

Додека војната во Иран е во својот 19-ти ден, цената на златото, кое обично се смета за безбедно засолниште во неизвесни времиња, остана изненадувачки стабилна. Откако САД и Израел започнаа напади врз Иран на 28 февруари, конфликтот ескалираше низ целиот регион, зголемувајќи стравувања од домино ефект врз глобалната економија.

Цените на акциите паднаа во последните две недели, а откако Ебрахим Џабари, висок советник на Иранската револуционерна гарда, објави на 2 март дека Ормутскиот теснец е „затворен“, цените на нафтата скокнаа над 100 долари за барел. Сепак, цената на златото не го следеше истото.

Цените непроменети

Цената на златото беше во голема мера стабилна во последните денови, движејќи се околу 5.000 долари за унца. Во вторник, спот цената на златото, по која се купува и продава физичко злато за моментална испорака, беше речиси непроменета и во времето на пишување беше околу 5.000 долари за унца.

Изненадувачка стабилност

Овој недостаток на раст на цените е изненадувачки со оглед на тоа што златото обично расте за време на економски кризи, бидејќи инвеститорите бараат безбедно засолниште за своите пари. Ова е особено точно во периоди на глобален конфликт.

На пример, кога Русија ја започна својата инвазија на Украина, цените на златото скокнаа, изјави за Ал Џезира Реми Буржо, економист во Францускиот институт за меѓународни и стратешки прашања.

Санкциите што ги воведоа западните земји врз Русија во тоа време создадоа „бран на паника“ меѓу централните банки и „целосно ја променија динамиката на цените на златото“, при што земји како Кина започнаа историски куповни маневри за да ја намалат својата зависност од американскиот долар, рече тој. Сепак, војната меѓу САД и Израел против Иран предизвика поинаква реакција на пазарот.

Зошто цената не расте?

Трговците можеби очекуваат Федералните резерви на САД да ги запрат намалувањата на каматните стапки, или дури и да ги зголемат како одговор на зголемената инфлација, изјави за Ал Џезира Џејмс Мидвеј, поранешен економски советник на британскиот министер за финансии во сенка.

„Тоа ги прави средствата деноминирани во долари попривлечни, а златото, кое не исплаќа камата, помалку привлечно“, објасни Мидвеј, додавајќи дека инвеститорите очекувале САД да ги намалат каматните стапки веќе некое време.

Друг фактор е што златото веќе добро се покажа претходно оваа година. „Цената на златото толку многу порасна претходно што е помалку чувствителна на војна“, рече Мидвеј. Ребека Кристи, виш соработник во тинк-тенкот Бругел, се согласува, забележувајќи дека златото се тргувало далеку над историските нивоа оваа година.

„Постојат и други фактори во игра: како што доларот се зајакнува и златото се тргува во долари, на заинтересираните инвеститори им е потешко да ја зголемат цената“, рече Кристи. „Исто така, посилниот долар претставува алтернативно безбедно засолниште, а повисоките цени на нафтата веројатно ќе доведат до повисока инфлација, што исто така ќе го направи доларот попривлечен“.

Дали златото е сè уште сигурен облог?

„Веќе не се смета за заштита од неизвесност како што беше пред две години“, рече Буржо.

„Мислам дека сега стана јасно дека златото стана многу шпекулативна актива“, рече тој, додавајќи дека типичните инвеститори во злато, вклучувајќи ги и централните банки, обично се воздржуваат од ризик и можеби биле исплашени од „нестабилноста“ на златото во сегашните околности.

Франк Шаленбергер, експерт за пазари на стоки во Ландесбанк Баден-Виртемберг (LBBW), за ДВ изјави дека е потребна претпазливост. Слабата побарувачка за накит и претпазливоста од централните банки би можеле да го забават растот на цените во наредните месеци.

„Во исто време, политиката на САД останува важен извор на неизвесност бидејќи може да предизвика неочекувани реакции на финансиските пазари.“

Сепак, тој верува дека златото ќе остане привлечно за инвеститорите како безбедно засолниште.

Што да очекуваме?

Експертите велат дека е тешко да се прават предвидувања со оглед на неизвесноста на Блискиот Исток. „Во моментов, најголемата пречка за зголемување на цените на златото е тоа што тие веќе се зголемија толку многу“, рече Кристи. За драматично да се променат цените на златото, Мидвеј верува дека треба да се случат две работи.

„Првото би било јасен сигнал од Федералните резерви, кои во мај добиваат нов претседател кој веројатно е попријателски настроен кон Трамп, дека каматните стапки би можеле дополнително да се намалат и покрај инфлаторните притисоци“, рече тој.

„Второто би било промена во перцепцијата за должината на војната. Во моментов, сè уште постои верување дека ова ќе заврши прилично брзо, но колку подолго се одолговлекува и колку повеќе се шири штетата, толку попривлечно ќе почне да изгледа златото“, заклучи тој.

Карстен Фрич од Комерцбанк за ДВ изјави дека ако заврши војната, очекува цените на доларот и нафтата да паднат, што генерално би ги поддржало цените на златото и среброто.

Но, дали цените всушност повторно ќе растат во голема мера „ќе зависи од тоа колку повисоките цени на нафтата ќе ја поттикнат инфлацијата и како централните банки ќе реагираат на тоа“, рече тој.