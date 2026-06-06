„Спејс икс“ ќе му изнајми на „Гугл“ капацитет за вештачка интвелигенција за 920 милиони долари месечно

„Гугл“ се договори со „Спејс икс“ (SpaceX) да земе под наем компјутерски капацитет од ракетната компанија за да ги напојува своите капацитети за вештачка интелигенција.

Во поднесеното барање, „Спејс икс“ изјави дека „Гугл“ ќе плаќа 920 милиони долари месечно за изнајмување на 110.000 графички процесори, процесори и меморија на „Нвидиа“ , како и поврзани компоненти, од октомври 2026 до јуни 2029 година, а компјутерскиот капацитет ќе почне да се зголемува во септември 2026 година.

Доколку „Спејс икс“ не ги стави на располагање графичките процесори до 30 септември 2026 година, има еден месец да го испорача капацитетот или „Гугл“ може да го раскине договорот.

Двете страни ќе имаат можност да го раскинат договорот со 90-дневно известување по 31 декември 2026 година.

Поднесувањето доаѓа нешто повеќе од еден месец откако „Спејс икс“ се согласи да го изнајми целиот свој капацитет на графичките процесори, повеќе од 220.000 чипови на „Нвидиа“, во својот центар за податоци Colossus 1 на Anthropic.

Маск претходно го спои својот бизнис со xAI со „Спејс икс“, нарекувајќи ја новата компанија SpaceXAI.

Таа компанија управува со Грок АИ, чет-бот кој се натпреварува со Клауде (Claude), Џемини (Gemini) на „Гугл“ и C и Чет ЏПТ (ChatGPT) на Опен АИ .