Вол Стрит: Најголем дневен пад на Насдак во последните 14 месеци

Американските акции паднаа во петокот поради насилна распродажба на акциите за чипови. Технолошки ориентираниот Nasdaq Composite изгуби 4%, што е неговиот најголем пад од царинските превирања на почетокот на 2025 година.

Катализаторот за пресвртот на пазарот на чипови оваа недела беше нејасен. Извесно разочарување од неуспехот на Broadcom да ги подобри своите перспективи за чипови со вештачка интелигенција во среда навечер предизвика пазарот да изгуби во четврток. Но, продажбата во петокот достигна ново ниво на интензитет. Остриот пораст на приносите на државните обврзници по многу посилниот од очекуваниот извештај за вработеност во мај не помогна во работата.

Nasdaq изгуби 4,18% и затвори на 25.709,43, што е неговиот најголем пад од април 2025 година. S&P 500 падна за 2,64% на 7.383,74, додека индустрискиот просек Dow Jones изгуби 695,15 поени, или 1,35%, на 50.866,78. Индексот на сини чипови затвори на рекордно високо ниво во четврток.

S&P 500 изгуби повеќе од 2% за неделата, што е прва негативна недела по 10 години. Nasdaq Composite падна за 4,7% по загубите во петокот. Dow, кој ги вклучува 30 акции, беше малку понизок во текот на неделата.

iShares Semiconductor ETF падна за 10%, што е најлошиот ден од март 2020 година. Акциите на Broadcom паднаа за речиси 8% откако паднаа за повеќе од 12% во четврток. Marvell Technology паднаа за повеќе од 16% во петок. Intel и Advanced Micro Devices паднаа за околу 11%.

Micron Technology, производителот на мемориски чипови што беше најновата ѕвезда на биковскиот пазар, падна за 13% откако падна за 8% во четврток.

„Инвеститорите некако се движеа над ова копче за продажба“, рече Марк Хакет, главен пазарен стратег во Nationwide. „Не мора да значи дека е за излез. Но, ако сте поседувале некое од овие имиња на полупроводници во последните два месеци, многу сте ја промашиле вашата долгорочна цел за позиционирање. Мора да остварите профит во одреден момент.“

Во уште еден знак за шпекулации што доаѓа од пазарот, биткоинот падна под 60.000 долари за прв пат од крајот на 2024 година.