„Златната флота“ на Трамп може да ги чини Американците 275 милијарди долари

Програмата за изградба на нова класа нуклеарни воени бродови, кои претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп, ги претставува како идната „Златна флота“ на американската морнарица, би можела да чини најмалку 50 отсто повеќе од првично проценетото, односно 275 милијарди долари, според извештајот на Конгресната канцеларија за буџет (ЦБО), пишува денеска Њујорк Тајмс.

Според проценките на институцијата, изградбата на првиот планиран брод „USS Defiant“ ќе чини околу 23,4 милијарди долари или осум милијарди повеќе од првичните проценки на американската морнарица.

Цената на секој од преостанатите 14 планирани бродови би можела да се зголеми од 10,2 на нешто повеќе од 18 милијарди долари, со што вкупниот трошок на програмата за 15 бродови ќе достигне околу 275 милијарди долари.

Во декември минатата година Трамп најави дека очекува првите два брода да бидат изградени во следните две и пол години, наведувајќи дека тие ќе придонесат за зачувување на воената надмоќ на Соединетите Американски Држави, обновување на домашната бродоградба и зајакнување на одвраќањето на потенцијалните противници.

Неколку месеци подоцна, беше одлучено новите бродови да се напојуваат со нуклеарни реактори наместо со мотори со гасна турбина како оние што се користат на уништувачите и крстосувачите, што дополнително ги зголеми проценетите трошоци на програмата.

Трамп претходно изјави дека би сакал американската морнарица да добие дури 25 нуклеарни воени бродови како дел од проектот што тој го нарекува „Златна флота“.

Според проценките на CBO, изградбата на многу бродови би чинела приближно 455 милијарди долари

Аналитичарите предупредуваат дека останува неизвесно дали некој од планираните бродови ќе биде изграден, потсетувајќи дека во последните години американската морнарица не успеа да спроведе неколку програми на нови воени бродови во предвидените рокови и буџет.

Проблеми со доцнење и технички дефекти има и кај носачите на авиони од класата Форд, од кои само еден моментално е во оперативна употреба, забележува њујоршкиот весник.

Трамп не е првиот американски претседател кој се залага за враќање на воените бродови во активна служба.

Поранешниот американски претседател Роналд Реган го реактивираше воениот брод „УСС Њу Џерси“ во 1982 година како дел од неговиот концепт на морнарица со 600 бродови.

Последниот американски воен брод „USS Missouri“ беше деактивиран во 1992 година по учеството во Заливската војна, а денес служи како музејски брод во Перл Харбор, Хаваи.