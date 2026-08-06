Израелскиот напад врз либански новинарки може да биде воено злосторство

Израелскиот напад во јужен Либан на крајот на април, во кој една новинарка беше убиена, а втора беше сериозно повредена, може да се смета за воено злосторство, смета Хјуман рајтс воч (ХРВ).

Групата за човекови права денеска објави дека пронашла индикации дека цивилите можеби биле намерно цел.

„Израелската војска вели дека не ги гаѓа новинарите, но фактите и доказите покажуваат дека тоа го правела постојано. Амал Калил и Заинаб Фараџ се најновите жртви во долгата низа вакви напади“, рече Рамзи Каис, истражувач за Либан во ХРВ.

Калил беше убиена, а Фараџ беше сериозно повредена во израелскиот напад на 22 април. По прегледувањето на видеата, изјавите на сведоците и другите докази, ХРВ заклучи дека израелската војска знаела или требало да знае дека двете жени се цивили.

Според извештајот на ХРВ, тој ден се случиле три напади. Прво било погодено возилото пред автомобилот на новинарите, при што загинале две лица. Потоа нивното возило било погодено, принудувајќи ги да побараат засолниште во блиска зграда, која набргу потоа била нападната.

ХРВ изјави дека израелската војска, исто така, ги попречила напорите за спасување принудувајќи ги болничарите на либанскиот Црвен крст да се повлечат откако фрлиле шок-бомба од дрон. Организацијата, исто така, ги цитираше изјавите на очевидци дека амбулантното возило било оштетено од огнено оружје.

Групата за човекови права објави дека израелската војска дала само краток одговор на истрагата за инцидентот. Таа наведува дека војската им кажала дека прелиминарната истрага открила дека новинарката била убиена за време на „низа настани“ во кои загинале и двајца борци на Хезболах, и дека војската го истражува инцидентот.

ХРВ повика на независна истрага и одговорност за какви било прекршувања на меѓународното хуманитарно право.

Израелската војска, исто така, се соочи со низа обвинувања за убивање новинари за време на војната во Газа.

Комитетот за заштита на новинарите (CPJ) го обвини Израел, меѓу другото, за „долгогодишна, документирана практика“ на обвинување на новинарите дека се терористи без давање веродостојни докази.