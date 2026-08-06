Недостаток на вода во Дунав: Букурешт воведува драматични мерки за заштеда

Градската власт на Букурешт објави дека воведе пакет од 25 мерки за намалување на потрошувачката на електрична енергија за време на тековната енергетска криза во Романија. Тие вклучуваат намалување на интензитетот на јавното осветлување, ограничување на полнењето на електричните автобуси и исклучување на декоративното и рекламното осветлување.

Поради недостигот на вода во Дунав, еден од двата реактори во нуклеарната централа Чернавода беше исклучен, а властите ископаа камења во реката и планираат да потонат четири баржи полни со камења за да го зголемат протокот на вода.

Мерките, според „Романија Инсајдер“, ќе бидат особено применети во критичниот период од 20:00 до 23:00 часот, додека некои ограничувања ќе бидат на сила во текот на целата ноќ.

Ограничувања во јавниот превоз

Планот беше договорен помеѓу градоначалникот на Букурешт, Ципријан Чиуцу, и претставници на најголемите потрошувачи на електрична енергија во градот.

Градската транспортна компанија STB нема да ги полни електричните автобуси помеѓу 19:30 и 23:00 часот, а исто така ќе го ограничи одржувањето и другите енергетски интензивни активности во овој период. Осветлувањето на паркингот ќе се вклучува само по 22:00 часот, додека салите за одржување ќе бидат затемнети помеѓу 19:30 и 23:00 часот. STB, исто така, ќе го исклучи непотребното осветлување и климатизацијата, а полначите ќе ги исклучи ноќе.

Мерки во системот за греење

Градската компанија Термоенергетика ќе престане да работи со пумпите за зголемување на притисокот, додека топлата вода за домаќинства ќе се снабдува со помош на притисок од мрежата за ладна вода. Компанијата, исто така, ќе го намали или презакаже работењето на циркулационите и притисочните пумпи, ќе ја ограничи употребата на климатизација во административните канцеларии и ќе го исклучи целото непотребно осветлување.

Компанијата одговорна за јавното осветлување ќе го намали интензитетот на LED уличното осветлување поврзано со системот за далечинско управување за околу 30 проценти. Градската полиција ќе ги информира приватните огласувачи да ги исклучат дигиталните екрани и осветлените реклами помеѓу 20:00 и 23:00 часот во текот на август.

Заштеда и во градските институции

Во зградата на Градското собрание, декоративното осветлување на фасадата и во внатрешниот двор ќе биде исклучено во текот на ноќта. Во текот на август, системот за ладење исто така ќе биде намален, а електричните возила нема да се полнат навечер или ноќе.

Потрошувачката на електрична енергија ќе биде намалена и во градските гробишта, крематориумите и парковите, додека одделот за социјална помош на градот ќе го ограничи административното и надворешното осветлување, ќе ја исклучи непотребната електронска опрема и ќе ги премести активностите што трошат повеќе енергија надвор од периодите на најголема потрошувачка.

Културните институции под администрација на Градот Букурешт ќе го исклучат внатрешното и надворешното осветлување во текот на ноќта и ќе ја ограничат употребата на климатизација во областите што не ги користат вработените или посетителите. Компјутерите и другата ИТ опрема ќе бидат исклучени на крајот од работниот ден, наместо да останат во режим на подготвеност.

Мерките се воведуваат бидејќи Романија е во состојба на енергетска тревога во текот на август, а владата ги повикува јавните власти, бизнисите и домаќинствата доброволно да ја намалат потрошувачката на електрична енергија, особено во текот на вечерните часови.