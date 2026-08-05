Зеленски и Руте разговараа за обезбедување пресретнувачки ракети за украинската воздушна одбрана

Киев – Претседателот на Украина, Володимир Зеленски изјави дека денеска разговарал со генералниот секретар на НАТО, Марк Руте за можноста за обезбедување повеќе пресретнувачки ракети за воздушна одбрана.

– Марк е добро запознаен со заканите и ние ги координираме нашите напори со земјите што ги имаат потребните ракети и способност да помогнат, објави Зеленски на платформата Икс.

Тој додаде дека „многу е важно да се елиминира целата бирократија и да се донесат потребните политички одлуки“.

Додека Руте, по разговорот со Зеленски, исто така на Икс, објави дека разговарал со сојузниците „како можеме да продолжиме да ѝ обезбедуваме на Украина средства за воздушна одбрана што им се итно потребни“.