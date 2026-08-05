Зеленски и Руте разговараа за обезбедување пресретнувачки ракети за украинската воздушна одбрана

05/08/2026 20:47

Киев – Претседателот на Украина, Володимир Зеленски изјави дека денеска разговарал со генералниот секретар на НАТО, Марк Руте за можноста за обезбедување повеќе пресретнувачки ракети за воздушна одбрана.

– Марк е добро запознаен со заканите и ние ги координираме нашите напори со земјите што ги имаат потребните ракети и способност да помогнат, објави Зеленски на платформата Икс.

Тој додаде дека „многу е важно да се елиминира целата бирократија и да се донесат потребните политички одлуки“.

Додека Руте, по разговорот со Зеленски, исто така на Икс, објави дека разговарал со сојузниците „како можеме да продолжиме да ѝ обезбедуваме на Украина средства за воздушна одбрана што им се итно потребни“.

Поврзани содржини

Во Австрија измерени рекордни 41,2 степени, Унгарија штеди енергија поради сушата
Папата Лав во ноември во посета на Уругвај, Аргентина и Перу
Во заедничка акција на Шпанија и Еквадор запленети 21 тон кокаин
Син на египетски имигранти победи на прелиминарните избори на Демократите во Мичиген. Се огласи и Трамп
Жена избоде четири лица во центарот на Лондон
Португалската полиција конфискува околу пет тони кокаин
Зеленски: Испораките на ракети за воздушна одбрана на Украина се трипати помали од минатата година
Газа како Сребреница – масовен погреб за жртвите од израелскиот напад во 2023 година

Најчитани