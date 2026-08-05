Во заедничка акција на Шпанија и Еквадор запленети 21 тон кокаин

05/08/2026 18:28

 Шпанија и Еквадор разоткрија меѓународен синџир за шверц на кокаин, при што во заедничка полициска операција се запленети 21 тон дрога.

Надлежните служби соопштија дека операцијата била резултат на повеќемесечна координација меѓу безбедносните органи на двете земји, насочена кон разбивање на криминална мрежа што организирала транспорт на големи количества кокаин кон европскиот пазар.

Во рамки на акцијата се спроведени претреси и приведени се повеќе осомничени, додека истрагата за утврдување на целосната структура на криминалната организација продолжува.

Властите оценија дека станува збор за една од најголемите заплени на кокаин во последните години во заедничките операции на Шпанија и Еквадор.

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