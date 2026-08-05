Стефанишина, поранешна амбасадорка на Украина во САД, обвинета за нелегално богатење

Олха Стефанишина, поранешна амбасадорка на Украина во САД, е обвинета за нелегално богатење, изјави обвинител за борба против корупцијата на сослушувањето на Високиот антикорупциски суд на 5 август. Судот сега разгледува ограничувања пред судењето за Стефанишина.

Претседателот Володимир Зеленски ја отпушти Стефанишина од нејзината функција на 3 август. Пред да бидат објавени обвиненијата, Стефанишина беше под истрага од NABU во случај поврзан со наводна корупција во Агенцијата за враќање и управување со средства (ARMA). Украинските медиуми објавија во 2025 година дека компаниите поврзани со поранешниот сопруг на Стефанишина добиле договори за управување со средства запленети од ARMA.

Шпекулациите дека Стефанишина би можела да ја напушти својата функција поради случајот за корупција се појавија откако започна ненадејната реконструкција на владата кон средината на јули. Според неа, таа одлучила да поднесе оставка од „лични причини“.Планираната оставка на Стефанишина беше сфатена од аналитичарите како причина за реконструкција на владата, бидејќи се очекуваше Јулија Свириденко, која беше отпуштена од премиерската функција, да ја замени Стефанишина како амбасадор на Украина во САД. Сепак, Свириденко сè уште не се согласила да ја прифати функцијата.

Извор запознаен со ситуацијата изјави дека реконструкцијата била планирана пред одлуката на Стефанишина да поднесе оставка, но нејзиното разрешување придонело за оставката на кабинетот. Стефанишина беше обвинета и во посебен случај за проневера во 2019 година.Пред да биде назначена за амбасадор во САД во 2025 година, Стефанишина беше заменик-премиер за европска интеграција од 2020 до 2025 година и министер за правда од 2024 до 2025 година.