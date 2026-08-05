– Нафтениот главен град на Русија останува без чиста вода. Поплавите ја загадија водата за пиење во Тјумен со канализација, предизвикувајќи појава на ротавирус и изумирање на рибите. Речиси 1 милион жители се погодени, а властите обезбедуваат вода за пиење на само 21 дистрибутивна точка.
-Верстка известува: Следната „специјална операција“ на Русија? Запленување на банкарските депозити. Официјалните лица разговараат за претворање на големите депозити во „воени обврзници“. Гласините го забрзуваат повлекувањето готовина. „Како ќе го покриеме буџетскиот дефицит, освен од сопствени џебови?“, е прашањето што се поставува се погласно.
Сбербанк: Рускиот бизнис влегува во целосна „демографска криза“. Месечните затворања на бизниси скокнаа од 5.000 на 12-15.000, додека регистрациите на нови компании паднаа за 22% во 2026 година. Затворањата сега се поттикнати од реалниот економски притисок (високи стапки, нула раст, повисоки даноци итн.)
-Странските инвеститори ги напуштаат руските државните обврзници. Бидејќи странскиот капитал е речиси исчезнат, Кремљ се потпира на домашните банки и Централната банка за да го финансира својот голем буџетски дефицит, а трошоците за задолжување растат,
– Волстрит Џурнал: Војниците би можеле да го свртат оружјето кон Кремљ. Додека Москва размислува за уште една мобилизација оваа есен, некои војници веќе се заканија дека ќе го свртат оружјето кон Кремљ. Во меѓувреме, заменикот претседавач на Комитетот за одбрана во Думата, Алексеј Журавле,в постојано ги повикува другите да се борат – додека самиот одбива да оди на фронт.
Блогерот Голман: „Русите можат да се збогуваат со Wildberries (најголемиот руски онлајн продавач)“. Луѓето се исцрпени додека телевизијата постојано извикува „Победа!“ Пропагандистите лажат. Реалноста е исклучително тешка – економијата се влошува, бизнисите се затвораат, а цените растат.
-Извршниот директор на Wildberries, Татјана Ким: Нападите на магацините се „виша сила“ – нема компензација за нив. Продавачите чии стоки изгореле нема да бидат целосно компензирани. Илјадници мали бизниси се оставени да апсорбираат загуби од повеќе милијарди рубљи (десетици милиони долари).
-Рускиот малопродажен гигант Wildberries станува финансиски проблем. Над 40% од неговиот логистички капацитет е офлајн. Со VTB, најголемата руска банка, како нејзин најголем акционер, последиците би можеле да се рашират многу подалеку од малопродажбата во банкарскиот сектор.
-Тежок оперативен удар: Украина онеспособи 62% од најголемите логистички центри на Wildberries. Од почетокот на август, 16 од 26-те најголеми магацини на пазарот (оние над 15.000 м²) се исклучени. Компанијата бара 125 милиони долари за воздушна одбрана и за покривање на растечките долгови. Русија ја изгради својата економија околу Wildberries и Ozone – сега тие горат. Украинските напади оштетија/уништија 1,2–1,5 милиони м² магацини на Wildberries (еднакво на 170–210 фудбалски игралишта). Засегнати се 70.000 работни места, а трошоци за реконструкција се од 300 милиони до една милијарда долари, додека вкупните долгови на продавачите стигаат до три ипол милијарди долари.
-Руските бизниси должат рекордни 113 милијарди долари неплатени сметки. Задоцнетите корпоративни плаќања достигнаа рекорд – речиси 4% од БДП. Високите каматни стапки, падот на профитот поттикнуваат растечка криза со неплаќање. Аналитичари од индустријата тврдат дека вистинската бројка е „многу поголема“.
– Русија го краде житото на Украина – извозните патишта на крадецот сега горат. Руските извозници на жито предупредуваат: Украинските напади со беспилотни летала врз бродови и пристаништа би можеле целосно да го запрат извозот на жито од Црното Море. Потенцијални недостатоци: 30–35 милиони тони пченица.
-Руските банки не можат да го финансираат буџетскиот дефицит на Путин. Сербанк: на кредиторите им недостасува ликвидност за да купат повеќе државен долг. Повлекувањата на готовина достигнаа 32 милијарди долари – два годишни буџети на Московскиот регион – како што расте стравот од конфискација на депозити. Министерство за финансии: Недостасуваат 25–38 милијарди долари за покривање на воените трошоци.
-Јули беше еден од најлошите месеци за руската нафтена индустрија.Украина изврши повеќе од 30 напади (рафинерии, нафтени депоа, пристаништа, танкери и цевководи). Руската преработка на гориво во рафинериите падна на 3,6 милиони барели дневно, што е најниско од 2002 година. Сите 25 големи рафинерии се погодени барем еднаш, 16 од нив повеќепати. Претседателот Зеленски процени: Украина ќе ја заврши војната со Русија пред зимата!