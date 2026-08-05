Италија ги стави сите 27 големи градови на највисока топлотна тревога

Италија ќе ги стави сите нејзини 27 големи градови, од Трст на север до Палермо на југ, под највисока тревога бидејќи четвртиот топлотен бран што ја погоди земјата ова лето се засилува.Црвениот аларм значи дека постои поголема шанса за итен случај поради здравствениот ризик предизвикан од продолжените екстремни температури за целото население.

Дваесет и пет градови беа во црвена тревога во средата, а уште два ќе бидат додадени во четврток, соопшти Министерството за здравство. Ова е прв пат оваа година сите 27 градови кои се под надзор на системот за надзор на топлина на Министерството за здравство да бидат ставени во максимална готовност.

Градовите на црвена тревога се: Торино, Болзано, Милано, Џенова, Венеција, Верона, Трст, Болоња, Фиренца, Перуџа, Рим, Неапол, Анкона, Пескара, Бари, Кампобасо, Реџо Калабрија, Палермо и Каљари, како и Катанија, Месина, Цибо, Латинонетонечи, Бреша, Вијаветонец, Франк, Брешавита, Вињатер.

Бидејќи температурите во некои области во Италија се искачија до 40 степени во последните денови, властите ги предупредија луѓето да избегнуваат директна сончева светлина помеѓу 11 и 18 часот, да останат во затворени простории каде што е можно и да пијат најмалку 1,5 литри вода дневно. Други упатства вклучуваат избегнување газирани пијалоци, кафе, алкохол и тешки оброци, носење лесна облека и никогаш не оставање деца или животни во автомобили.

Екстремната топлина, за која научниците велат дека е предизвикана од климатската криза предизвикана од човекот, се прогнозира дека нема да престане најмалку една недела. Европа се загреа двапати побрзо од глобалниот просек.

Тековниот топлотен бран се поврзува со четири смртни случаи во последните денови, вклучително и 19-годишен собирач на домати и 40-годишен столар, кои двајцата работеле во индустриски области во регионот на Ломбардија. Се смета дека еден чувар во Болоња доживеал фатална болест поврзана со топлина додека бил во својот автомобил.

Годинешните топлотни бранови, исто така, ја влошија сушата во долината По, најдолгата река во Италија.Повеќе од 100 градови низ Пиемонт и Ломбардија се соочуваат со тешкотии во снабдувањето со вода, а некои користат камиони-цистерни за да ги наполнат резервите на вода за пиење.