Газа како Сребреница – масовен погреб за жртвите од израелскиот напад во 2023 година

Ожалостените Палестинци се собраа во централна Газа на масовен погреб за 112 лица, вклучувајќи 40 деца, кои беа убиени во 2023 година во еден од најсмртоносните израелски напади во војната во Газа.

Нивните тела не можеа да се извлечат досега поради континуираните напади на Израел, кои се забавија, иако не запреа, од прекинот на огнот во октомври.

Стотици луѓе се собраа околу повеќе од 100 ковчези завиткани во палестински знамиња и наредени во редови на земја во Деир ал-Балах. Ожалостените се молеа за жртвите пред да ги пренесат телата низ улиците покриени со урнатини и покрај уништените згради за погребување на блиските гробишта.

Жртвите беа меѓу повеќе од 300 убиени луѓе на 22 ноември 2023 година, кога израелските воени авиони срушија станбен блок во градот Газа. Телата на само околу 40 жртви можеа да ги извлечат луѓето на местото на настанот, кои копаа низ урнатините со голи раце и основни алатки.

Минатиот викенд, цивилната одбрана на Газа копаше низ срамнетата станбена зграда и ги пронајде останките на уште 112 жртви, вклучувајќи жени и деца. Се вели дека 157 лица сè уште се водат како исчезнати по нападот.

Прекинот на огнот што беше воспоставен во октомври – кој не го запре израелското бомбардирање на Газа – овозможи да копаат низ урнатините каде што илјадници останки сè уште се закопани низ целата територија. Најмалку 7.400 лица се пријавени од роднини како сè уште закопани под урнатините, изјави за Асошиејтед прес Захер ал-Вахеиди, раководител на одделот за евиденција на Министерството за здравство на Газа. Тој додаде дека вистинскиот број е веројатно илјадници поголем бидејќи во некои напади се убиени цели семејства, без да останат најблиски кои би ги пријавиле како исчезнати.

Комисија на ОН, Хјуман рајтс воч и Амнести интернешнл оценија дека Израел извршил геноцид во Газа. Во јуни, комисија на ОН обвини дека Израел продолжува да врши геноцид во Газа и дека неговите безбедносни сили „намерно ги таргетирале и убивале“ палестинските деца.

Најмалку 26 Палестинци беа убиени во израелските напади во текот на викендот, и покрај објавувањето на договор наменет за зацврстување на втората фаза од октомврискиот прекин на огнот. Убиствата се случија само неколку дена откако американскиот претседател, Доналд Трамп, го поздрави најновиот договор – наменет да доведе до разоружување на Хамас и повлекување на израелските трупи од Газа – како „историски договор“.

Повеќе од 73.000 луѓе во Газа се убиени од Израел од 7 октомври 2023 година, вклучувајќи повеќе од 1.250 луѓе од октомвриското примирје. Израел ја започна војната во Газа по нападот предводен од Хамас врз Израел на 7 октомври 2023 година, во кој беа убиени околу 1.200 луѓе, а 251 беа земени како заложници. Пет израелски војници се убиени од октомвриското примирје.

Преговорите за прекин на огнот, наменети да го префрлат договорот во втора фаза, во голема мера се заглавени. Високи претставници на Хамас изјавија дека разоружувањето на групата е условено од повлекувањето на Израел од Појасот. Израел изјави дека има „сериозни безбедносни загрижености“ во врска со договорот од минатата недела.

Поголемиот дел од Појасот Газа останува во урнатини, при што огромното мнозинство од неговото двамилионско население е раселено и живее во хуманитарна криза во нехигиенски, преполни шаторски градови.