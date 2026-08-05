Син на египетски имигранти победи на прелиминарните избори на Демократите во Мичиген. Се огласи и Трамп

Абдул Ел-Сајед, прогресивен политички аутсајдер и поранешен здравствен службеник, победи на прелиминарните избори на Демократите за американскиот Сенат во Мичиген.

Ел-Сајед ја победи умерената конгресменка Хејли Стивенс во тесна трка, давајќи му на прогресивното крило на демократите важна победа во дебатата за идната насока на партијата. Во ноември, тој ќе се соочи со републиканецот Мајк Роџерс, сојузник на сегашниот американски претседател Доналд Трамп.

Доколку биде избран, синот на египетски имигранти ќе стане првиот муслиман во американскиот Сенат.

За време на кампањата, Ел-Сајед ја поддржа универзалното здравствено осигурување, укинувањето на американската имиграциска и царинска служба и прекин на безусловната воена помош на САД за Израел.

„Движењето кое сака да ги отстрани парите од политиката, да ги стави парите во вашите џебови и да им донесе здравствено осигурување на сите е одлично движење“, рече Ел-Сајед по неговата победа.

Тој вети дека ќе ги претставува сите жители на Мичиген, без оглед на тоа дали гласале за него или за неговиот противник, или дали ја поддржале Камала Харис или Трамп на претседателските избори во 2024 година.

Ел-Сајед е поддржан од истакнати личности од американската левица, вклучувајќи го сенаторот Берни Сандерс и конгресменката Александра Окасио-Кортез.

Стивенс му честиташе на Ел-Сајед по неговиот пораз и најави дека ќе го поддржи на ноемвриските избори.

„Сакам да му честитам на Абдул Ел-Сајед за освојувањето на демократската номинација за Сенатот на САД. Тој е лекар, службеник за јавно здравје, стипендист на Роудс и посветен жител на Мичиген. Горда сум што го поддржувам во неговата трка против Мајк Роџерс“, рече Стивенс.

Таа се претстави за време на кампањата како умерен кандидат кој би можел да им се допадне на неодлучните гласачи и да ги зачува работните места во силната автомобилска и производствена индустрија на Мичиген.

Ја поддржаа гувернерката на Мичиген, Гречен Витмер, и сенаторот Гари Питерс, чие место се обидува да го освои. Питерс нема да се кандидира за нов мандат.

Една од најголемите разлики меѓу Ел-Сајед и Стивенс се однесуваше на Израел.

Ел-Сајед се спротивстави на военото вклучување на САД во Блискиот Исток и повика на безусловно прекинување на воената помош за Израел. Стивенс силно го поддржа Израел и продолжувањето на американската помош.

Надворешни интересни групи, исто така, се приклучија на трката, трошејќи десетици милиони долари, особено организации кои ги поддржуваат Израел и Стивенс.

Пред да ги објави резултатите, Ел-Сајед ги повика демократските гласачи да се обединат.

„Што и да се случи вечерва, имаме одговорност да се обединиме и да се осигураме дека Мајк Роџерс никогаш нема да влезе во Сенатот на Соединетите Држави“, рече тој.

Трамп ја нарече победата на Ел-Сајед „одлична вест за Републиканската партија“ и повторно ги навреди демократите и нивните политики.

Изборите во ноември ќе го одредат балансот на моќта во Конгресот во текот на последните две години од мандатот на Трамп.

Мичиген е една од клучните нестабилни држави. Демократот Џо Бајден победи на претседателските избори во 2020 година, додека четири години подоцна Трамп освои мнозинство гласови.

Местото во Сенатот моментално го држат демократите, а последниот републиканец од Мичиген беше избран во Сенатот во 1994 година.