Во Австрија измерени рекордни 41,2 степени, Унгарија штеди енергија поради сушата

Температурата во Австрија денес достигна рекордно високо ниво, а Унгарците ја намалија потрошувачката на електрична енергија бидејќи најновиот топлотен бран и суша во централна и јужна Европа го земаа својот данок.

Европа, континентот што се загрева најбрзо во светот, беше погодена од рекордни топлотни бранови и разорни шумски пожари ова лето, а Франција и Шпанија беа особено погодени во последните недели.

Италија издаде црвено предупредување за топлина за своите поголеми градови, при што температурите достигнаа околу 40 степени Целзиусови во некои области. Во Албанија, службите за итни случаи се бореа со шумски пожар во јужниот регион Малакастер.

Жештината го натера Ватикан да ја премести првата неделна општа аудиенција на папата Лав од јулската пауза во затворен простор, наместо да ја одржи на плоштадот Свети Петар.

Температурата во австрискиот град Бад Дојч-Алтенбург, во близина на границата со Словачка, достигна рекордни 41,2 степени Целзиусови, соопшти националната метеоролошка служба GeoSphere Austria.

Претходниот рекорд од 41,0 степени Целзиусови беше поставен во вторник во блиската Виена.

Преку границата во Унгарија, бизнисите и домаќинствата ја намалија потрошувачката на електрична енергија оваа недела откако владата апелираше да се намали притисокот врз мрежата поради силната суша. Главниот град Будимпешта се соочува со врвот на топлотниот бран во следните два дена, а се очекува температурите да се приближат до 40 степени Целзиусови во среда попладне.

Повлекувањето на реката Дунав ја принуди Унгарија во голема мера да ја затвори својата единствена нуклеарна централа, која користи речна вода за ладење, предизвикувајќи енергетска криза што го истегна нејзиниот капацитет за снабдување со електрична енергија до нејзините граници.

Нуклеарната централа Кршко, која снабдува клиенти во Словенија и Хрватска, во среда соопшти дека ќе започне со намалување на моќноста на реакторот преку ноќ поради исклучително високите температури и ниските нивоа на водата во реката Сава, која се влева во Дунав. Централата првично ќе го намали производството на 80 проценти од капацитетот.

Понатаму на запад, реката Рајна во Германија достигна нови најниски нивоа. Некои товарни услуги се суспендирани, додека други се обновени, но со значително намален товар. Рајна превезува стоки како жито, руда и бензин.