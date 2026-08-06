Трамп и се заканува на Канада поради пожари. Научниците: Климатските промени се виновни

Летово, Канада беше погодена од огромни шумски пожари кои принудија илјадници луѓе да ги напуштат своите домови и уништија стотици домови. Пожарите дополнително се влошија од екстремните горештини, сувото време и силните налети на ветер. Чадот од пожарот се прошири над дел од САД, поради што властите издадоа предупредувања за лошиот квалитет на воздухот во одредени области.

Американскиот претседател Доналд Трамп жестоко реагираше на тие пожари, заканувајќи ѝ се на Канада со казни за лошо управување со шумите и ширење на чад преку границата, пишува АП. Научниците за клима и пожари велат дека Трамп, кој и се заканува на Канада со казни, треба да ја доведе во прашање вистинската одговорност. Тие истакнуваат дека во текот на историјата, САД испуштале огромни количини на стакленички гасови со согорување на јаглен, нафта и гас.

Во студијата на World Weather Attribution Group, меѓународен тим на научници кои го анализираат влијанието на климатските промени врз екстремните временски настани, се наведува дека климатските промени влијаат на создавање екстремни временски услови, вклучително и пожари. Тимот дошол до сличен заклучок за летните пожари во Франција, додека за пожарите во Шпанија откриле дека климатските промени ги направиле дури 20 пати поверојатно.

„Природата сè повеќе гори“

Истражувачите анализирале фактори како топлина, недостаток на врнежи, влажност на воздухот и ветер. Тие ја споредија денешната ситуација со светот пред индустриската ера, кога глобалната температура беше пониска за 1,4 степени Целзиусови. Според извештајот, временските услови кои доведоа до пожари во Онтарио, во источниот дел на Канада, сега може да се очекуваат на секои шест години.

„Во прединдустриска клима, овој вид на настани би бил многу поредок, можеби еднаш во животот. Климатските промени го зачестија“, вели коавторот на студијата Џонатан Баучер, научник од Канадската шумска служба.

Научниците кои не учествувале во студијата се согласуваат со нејзините заклучоци и веруваат дека потоплите и сувите услови доведуваат до почести и поинтензивни пожари. „Природата отсекогаш горела, но сега гори се повеќе и повеќе“, вели Мајк Фланиган, експерт за шумски пожари од канадскиот универзитет Томпсон Риверс.

Трамп: „Тие не управуваат правилно со шумите“

Опасниот чад се прошири низ САД и Канада и ги задуши големите градови како Њујорк. Фланиган додава дека продолжувајќи да користиме фосилни горива, „ги забиваме клинците во сопствениот ковчег“. Американскиот претседател Доналд Трамп ја гледа ситуацијата поинаку.

„Направена е голема штета. Тие не управуваат правилно со своите шуми“, рече Трамп на 21 јули. „Ветерот дува право кон Њујорк. Го видовте Детроит, мораа да затворат сè. овие пожари“, додаде Трамп.

На прашањето за казнување на Канада, Трамп во неделата на новинарите во претседателскиот авион им рече дека веќе донел одлука. „Наскоро ќе дознаете“, додаде тој.

Научниците тврдат дека Трамп не ги разбира причините за проблемот

„Дамот нема пасош, но загадувањето со јаглерод има историја. Таа историја покажува дека САД придонеле повеќе од која било друга земја“, вели Ендрју Вивер, климатолог од Универзитетот во Викторија. „Претседателот Трамп покажува со прстот кон чадот, притоа игнорирајќи го потписот на Америка за климатските услови што стојат зад сето тоа“, додаде тој.

„Ако се грижите за некој освен за супербогатите, треба да престанете да согорувате фосилни горива. Последиците се веќе тука и тие имаат огромно влијание“, вели Фридерике Ото, климатолог од Империал колеџ во Лондон и коавтор на студијата.

Научниците истакнуваат уште еден аспект што Трамп изгледа не го зема предвид. Голем дел од шумите во Канада се наоѓаат во оддалечените северни области и се состојат од смрека и бор, дрвја кои горат исклучително брзо.

„Во Канада, кога условите се екстремни, имате околу 30 минути прозорец за да изгаснете пожар“, објаснува Фланиган. „Ако не стигнете таму до тоа време, немате среќа. Многу пожари се во оддалечените северни области кои се на повеќе од 30 минути од аеродромите. Дури и со совршени системи за откривање, ќе стигнеме таму предоцна и тие шуми сè уште би изгореле“, заклучил Фланиган.