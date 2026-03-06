Жителите на Дубаи и Абу Даби добија препорака да се засолнат

06/03/2026 12:33

Жителите на Дубаи и Абу Даби добија молба да се засолнат поради ракетна закана.

На жителите на Дубаи и Абу Даби во Обединетите Арапски Емирати им е кажано да се засолнат по пријавите за ракетни закани, објави Скај њуз, повикувајќи се на сведоци на местото на настанот.

„Поради моменталната ситуација и потенцијалната закана од ракети, ве молиме веднаш побарајте засолниште во најблиската безбедна зграда и држете се подалеку од прозорци, врати и отворени простори“, се вели во предупредувањето, кое беше испратено на мобилни телефони во Дубаи.

Министерството за внатрешни работи на ОАЕ, исто така, ги советуваше луѓето да „чекаат понатамошни инструкции“.

Вработените на аеродромот во Абу Даби, исто така, наводно ги придружуваат луѓето внатре до засолништата.

Поврзани содржини

Кремљ испраќа специјалисти за избори во Унгарија за да му помогнат на Орбан
Унгарците приведоа Украинци кои превезуваа десетици милиони државни пари во кеш. Киев е бесен
Видео од Белата куќа го запали интернетот: Пастори се молат за Трамп
Русија и Украина разменија по 300 воени заробеници
Иранска курдска група нападната со беспилотни летала
САД привремено ќе укинат дел од санкциите за Индија да може да купува руска нафта
Трамп: Иран се обидува да постигне договор, но малку е доцна за тоа
Шведски министер: Европа не може да си дозволи нова бегалска криза

Најчитани