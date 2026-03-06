Жителите на Дубаи и Абу Даби добија препорака да се засолнат

Жителите на Дубаи и Абу Даби добија молба да се засолнат поради ракетна закана.

На жителите на Дубаи и Абу Даби во Обединетите Арапски Емирати им е кажано да се засолнат по пријавите за ракетни закани, објави Скај њуз, повикувајќи се на сведоци на местото на настанот.

„Поради моменталната ситуација и потенцијалната закана од ракети, ве молиме веднаш побарајте засолниште во најблиската безбедна зграда и држете се подалеку од прозорци, врати и отворени простори“, се вели во предупредувањето, кое беше испратено на мобилни телефони во Дубаи.

Министерството за внатрешни работи на ОАЕ, исто така, ги советуваше луѓето да „чекаат понатамошни инструкции“.

Вработените на аеродромот во Абу Даби, исто така, наводно ги придружуваат луѓето внатре до засолништата.