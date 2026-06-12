Видео од палестинско момче со оштетен вид кое плаче поради скршени очила привлекува глобално внимание

Видео од седумгодишно палестинско момче во Газа кое страда од тешко оштетување на видот и плаче поради скршените очила привлече големо внимание на социјалните и меѓународните медиуми.

Снимката од Ајуб Џунаид фрли светлина врз тешката состојба на многуте деца со оштетен вид во Газа кои, поради блокадата на Израел и уништувањето предизвикано од војната, не можат да пристапат до прегледи на очи, корективни леќи или специјализирана офталмолошка хирургија.

Откако клипот го видоа десетици милиони луѓе, Ајуб доби нов пар очила. Сепак, оваа добра вест не го решава основниот проблем, бидејќи итно му е потребна операција.

Мајката на Ајуб, Еман Џунаид (30), раселена во пристаништето Газа Сити, за Гардијан кажува дека проблемот со нејзиниот син започнал кога имал две години.

„Ајуб страда од многу тешка кратковидост откако имаше треска“, вели таа. Лекар му рекол на Џунаид дека видот на Ајуб постепено ќе се подобрува како што старее, но се случило спротивното – рецептот што му бил потребен се зголемил, а леќите што сега му се потребни не се достапни во Газа.

„Се подготвувавме да патуваме на лекување, но војната започна и сè запре“, додава таа.

Ајуб ретко го напушта својот шатор, вели Џунаид. Кога сака да си игра со своите браќа и сестри или други деца, цврсто се држи за очилата и се движи со голема претпазливост. Не трча, не скока и не се движи слободно. Лекарите го предупредиле семејството да не му дозволуваат да се занимава со напорни активности бидејќи секој пад или удар може да предизвика дополнително оштетување на неговите мрежници.

„На крајот на април, додека одеше со член на семејството по пат со урнатини, падна и го удри лицето на земја, кршејќи ги очилата“, вели неговата мајка. „Се расплака, се тркалаше на земја и очајно се обидуваше да ги состави. За Ајуб, тие очила беа сè. Дури и со нив, тој не може јасно да гледа и често мора да држи предмети само на неколку сантиметри од лицето. Но, без нив, едвај може да се движи“.

Неговото семејство вели дека времето што Ајуб го поминал без очила било особено вознемирувачко. Три или четири дена, ретко излегувал од аголот на шаторот и не можел да се движи без помош. Кога се обидувал да оди сам, клекнувал блиску до земјата, приближувајќи ги очите до подот во обид да ја распознае околината.

Роднините велат дека постојано се обидувале да ги поправат неговите очила, но оштетените леќи не можеле да се поправат.

„Видеото што го споделив е снимено откако стигнавме до шаторот“, вели неговата мајка. „На улицата, тој плачеше уште повеќе и велеше дека сака да ги поправи очилата затоа што не може да гледа без нив. Откако видеото се прошири, донаторите ни помогнаа и успеавме да добиеме нов пар очила, но тоа сè уште не е точниот рецепт што му е потребен“.

Нивната ситуација е дел од поширока хуманитарна криза што ги погодува децата во Газа. На територијата има повеќе

деца со ампутации по жител отколку на кое било друго место во светот. Десетици илјади млади луѓе кои се болни или повредени сè уште имаат потреба од итна медицинска помош, додека многумина на кои им е потребна специјализирана нега надвор од територијата сè уште не се евакуирани.

Според најновите бројки од здравствените службеници во Газа, околу 4.000 деца имаат итна потреба од медицинска евакуација.