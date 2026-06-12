Франција, Германија и Велика Британија вршат притисок во Москва за мировни преговори

Британскиот, францускиот и германскиот амбасадор во Русија повикаа на директни разговори меѓу Москва и Киев на ретка средба во руското Министерство за надворешни работи во четврток. Лидерите на Велика Британија, Франција и Германија – познати како Е3 – оваа недела се сретнаа со Володимир Зеленски, претседателот на Украина, во Лондон. Во заедничка изјава по средбата во четвртокот во Москва, трите земји изјавија дека им ги пренеле на Русите клучните заклучоци од самитот на Велика Британија, вклучително и „поддршката за настојувањето на претседателот Зеленски за одржување директни разговори меѓу Русија и Украина“.

Европските амбасадори ретко водеа разговори со руски претставници за време на војната, но често беа повикувани од Министерството за надворешни работи. Групацијата Е3 е еден од најцврстите сојузници на Украина. Москва соопшти дека амбасадорите биле информирани за „деструктивната“ политика на нивните земји кон Украина, обвинувајќи ги дека сакаат да „ја продолжат војната против Русија во име и на сметка на“ европските земји.

Неколку западноевропски земји – вклучувајќи ја и Франција – ја изнесоа идејата за повторно започнување на дијалогот со Москва за да се стави крај на војната. Разговорите предводени од САД за нејзино завршување не доведоа никаде и беа заобиколени од војната со Иран, но Русија во минатото претпочиташе да разговара со администрацијата на Доналд Трамп, бидејќи Кремљ не сакаше европските земји да бидат вклучени.

Руските снабдувачки линии по должината на она што е наречено „автопат на смртта“. Р-280 претставува клучна рута за воените конвои на Москва додека се извива низ украинските територии под окупација на Москва, поврзувајќи го Ростов на Дон во Русија со Мелитопол, Мариупол и Крим преку крајбрежјето на Азовското Море. Украинските оператори на дронови велат дека десетици камиони и цистерни се уништени како дел од засилениот напор познат како „кампања на среден удар“. Роберт Бровди, командант на украинските сили за беспилотни летала, рече дека сообраќајот на воен товар по должината на автопатот се намалил за 71% во текот на изминатите две недели. Сообраќајот беше прекинат оваа недела на мостот Чонхар – клучен дел од патот што ја поврзува провинцијата Херсон окупирана од Русија со Крим – по серија украински напади со дронови. Бензинските пумпи на полуостровот Крим, кој е под руска контрола, останаа без бензин во четвртокот, изјавија очевидци на Ројтерс. Во Севастопол, најголемиот град на полуостровот, немаше гориво на повеќето локални бензински пумпи, дури и со рационализирање на горивото. Во одморалиштето Евпаторија имаше долг ред пред единствената бензинска пумпа што работеше. Камионите не можеа да го донесат горивото во градот по неодамнешните украински напади на снабдувачките патишта, рече гувернерот на Севастопол, Михаил Развожаев, одложувајќи ги плановите за дистрибуција на рационализиран бензин. Снабдувањето со гориво на Крим по пат, железница и морски баржи е прекинато поради украинските напади со дронови.

Во Севастопол, гувернерот поставен од Москва рече дека украинските беспилотни летала предизвикале штета преку ноќта. Гувернерот на делот од Херсонскиот регион, кој е под контрола на Москва, а кој се граничи со Крим, рече дека Украина ги таргетирала мостовите, предизвикувајќи извесна штета. Украинскиот командант, Дмитро Филатов, им изјави на украинските медиуми во четвртокот дека мостот Чонхар претрпел „критична“ штета, со што се запрел сообраќајот. Тој рече дека силите на Киев го нападнале и градот Армјанск, кој се наоѓа на теснецот што е единствената копнена врска помеѓу Крим и копното, уништувајќи камиони што превезуваат гориво и муниција. Украинците нападнале и во јужна Русија, предизвикувајќи штета, вклучително и пожар во рафинеријата за нафта „Афипски“. Гувернерот на соседна Адигеја, исто така, пријавил штета.

Кризата со горивото во Русија достигна точка што владата се обидува да создаде систем за прогнозирање за справување со недостигот. Заменик-премиерот, Александар Новак, повика на негово воспоставување по состанокот на кабинетот во четврток. Според Ројтерс, во вестите и на социјалните медиуми се пријавени недостатоци во околу десетина региони на Русија, иако само Крим и два региона на Сибир официјално ги потврдија.

Две лица се убиени, а уште две се повредени во рускиот регион Брјанск, кој се граничи со Украина, како резултат на гранатирање, изјави доцна во четвртокот вршителот на должноста регионален гувернер, Егор Ковалчук.

Во напад со руски беспилотни летала врз железничка станица во градот Конотоп во северниот украински Сумски регион загина железнички работник, изјави во четвртокот извршниот директор на украинската државна железница. Уште четворица работници се повредени во нападот.

Железничкиот оператор соопшти дека ги зголемил пратките на украински жито за извоз за 8% од почетокот на јуни и покрај интензивирањето на руските напади врз инфраструктурата. „Тешко е да се донесат возови до терминалите. Непријателот ги таргетира локомотивите, а ние исто така започнавме кампања за одржување“, рече „Укрзализниција“.