Фотографии пред и потоа: Преобразбата од 14,2 милиони долари на Трамп носи … син базен

Додадени се последните капки вода и наномеурчињата се вклучени. „Прекрасната“ преобразба на Доналд Трамп на рефлектирачкиот базен пред Линколн меморијал, една од историски најсимболичните атракции во Вашингтон, е официјално завршена, а јавноста добива прв поглед како се потрошени 14,2 милиони долари за проектот.

Сепак, спротивно на предвидливото тврдење на претседателот дека добива „одлични критики“, првичните впечатоци се дефинитивно мешани. Некои од првите посетители изјавија дека не се воодушевени од донекаде здодевната боја на базенот од 2.000 стапки (609 метри)- сина боја на американското знаме, според спецификациите.

Други беа збунети кога ги видоа работниците како стругаат алги од дното во средата, само неколку дена откако беше наполнет со околу 255 милиони литри свежа вода по завршувањето на реновирањето.

„Она што го гледате се остатоци од алги од доводните цевки, кои беа неактивни осум недели додека се одвиваше изградбата“, изјави за Си-Ен-Ен Кејти Мартин, портпаролка на Министерството за внатрешни работи на САД, инсистирајќи дека алгите се „дел од нормалниот процес на стартување“.

Таа ја наведе Службата за национални паркови, која е одговорна за одржување на 104-годишниот базен, која купи „најсовремен“ систем за филтрирање со наномеурчиња што би ги држел алгите подалеку.

Барак Обама и Џо Бајден беа виновни за „неуспешни и исклучително скапи“ обиди за реновирање, рече таа, повторувајќи ги долго побиените обвинувања. „Претседателот Доналд Трамп е експерт градител кој го поправи Рефлектирачкиот базен засекогаш“, рече Мартин.

Некои посетители се изјаснија задоволно. „Искрено, импресионирана сум. Прекрасно се рефлектира“, изјави за Си-Ен-Ен Лара Харви, Новозеланѓанка која живее во Вашингтон.

Но, Кира Браун, од Вашингтон, ја доведе во прашање и цената на проектот, кој започна според пресметката на Трамп на 1,8 милиони долари, а брзо се искачи над 14 милиони долари, како и крајниот резултат. „Искрено, не ми изгледа многу различно“, рече таа.

Исто така, под лупа е и процесот со кој беа избрани изведувачите и извршената работа. „Њујорк тајмс“ минатиот месец објави дека Трамп го насочил договорот без понуда кон „Атлантик индустриал коутингс лтд“, компанија од Вирџинија која работеше на неговиот голф-центар во државата, но која нема историја на владина работа.

„Имам човек кој е неверојатен во правењето базени“, рече Трамп во април. „Ме повика. Рече: ‘Господине, можеме да направиме нешто околу тоа’“.

Во објавата на својата социјална мрежаминатата недела, Трамп рече дека јавноста ќе се восхитува на реновирањето за еден век од сега.

„Ова не беше боење “, изјави тој. „Ова беше високо софистициран материјал, со индустриска јачина, кој може да трае 100 години, нанесен од многу талентирани луѓе“.